¡Sorpresa! Mi Pequeño Pony se unirá a Netflix para una película y serie para su quinta generación

Llega una tremenda sorpresa para los fans de Mi Pequeño Pony (My Little Pony), pues no solo una serie será estrenada en Netflix, sino también una película para dar inicio a la quinta generación de la exitosa franquicia.

El fenómeno de Mi Pequeño Pony se ha vuelto arrasador en los últimos años, razón por la que Hasbro ni Netflix dejarán pasar la oportunidad de entregar a los fans nuevas aventuras para los personajes que protagonizan la franquicia.

Tras haberse confirmado una nueva serie que estará disponible para la plataforma de streaming digital, una película llegará junto con ella, esta en una animación generada por computadora (CGI).

Fanáticos de My Little Pony, o Mi Pequeño Pony, seguirán entusiasmados con nuevas historias para una serie pronto a estrenar en Netflix, que corresponderá a la quinta generación de la exitosa franquicia, misma que iniciará con una película que recientemente anunciaron y que llegará a finales de 2021 .

Para 2022 está anunciada la nueva serie de My Little Pony, que aún no confirma su título pero que será la quinta generación de la serie de dibujos animados.

Sin embargo, la espera no será tan larga para poder disfrutar de nuevo contenido de los ponys favoritos de muchos, pues a finales de 2021 llegará a Netflix una película para dar inicio a las nuevas historias, esta por primera vez en una animación CG, que prometen, será de una calidad de animación digna para los cines, aunque será exclusiva para la plataforma digital.

Adelanto de lo que se verá en la nueva película de Mi Pequeño Pony, ahora en animación CG | Twitter

La misma Hasbro, propietaria de los derechos de My Little Pony, lo anunció en conjunto con Netflix, generando tremenda emoción entre los fanáticos, que suman millones en todo el mundo que están cautivados con las historias de los coloridos y mágicos ponys.

Esta se centrará en el personaje Sunny Starscout. Luego de que el mundo de Equestria perdiera toda su magia, y la amistad y la armonía se reemplazaran por la paranoia y la desconfianza, Sunny hará su mejor intento por regresar al pueblo su mágica cualidad y alegría. Ante los fallidos, aunque divertidos, intentos por lograrlo, conocerá a Izzy, con quien se embarcará en una aventura por lograr dicho objetivo, que incluirá la adquisición de una joya mágica e inolvidables números musicales.

La película tendrá una dirección a cargo de Rob Cullen y Jose Ucha, con Mark Fattibene como su co-director. Cecil Kramer y Peter Lewis, por su parte, serán productores de la película.

Estará acompañada por juguetes

Como no es de extrañarse, siendo Mi Pequeño Pony inicialmente una línea de juguetes propiedad de la gran compañía Hasbro, el estreno también estará acompañado por juguetes tanto para diversión como para colección de los nuevos y los conocidos personajes de la franquicia.

Estos serán adaptados al nuevo estilo de animación que se prevé que será el parteaguas para futuras entregas de My Little Pony.

Así lucen los personajes de My Little Pony en animación CG para la quinta generación de la franquicia | Twitter

Aún se desconoce la fecha exacta de estreno y los título tanto para la serie como para la película, aunque la primera de ellas llegará en 2022 , poco después de que el filme llegue a la plataforma a finales del 2021 , y se espera que sea todo un éxito, por lo que Netflix ha puesto toda su confianza en el proyecto.