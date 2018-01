"Soy feminista e intento hacer mi parte": Anitta tras polémica

Río de Janeiro.- La artista revelación de Brasil, Anitta, dijo a la AFP que se considera feminista y que trata de combatir el machismo con su trabajo, en medio de la polémica por su último y sugerente videoclip "Vai Malandra", dirigido por el estadounidense Terry Richardson.

La despampanante cantante de funk de 24 años ha sido tan elogiada como criticada por ese video viral, que empieza con un primer plano de su trasero con celulitis y que es una oda al imaginario más sensual de las favelas, con chicas tomando el sol en diminutos bikinis de cinta adhesiva o haciendo una especie de "twerking" ante raperos.

Anitta. Foto: AP.

Para algunas feministas, en el video Anitta cosifica a las mujeres, pero para otras, las empodera.

Y ella, ¿se considera feminista?

"Sí. Y yo, como mujer, intento hacer mi parte. Falta mucho aún para que todas nosotras tengamos los mismos derechos" que los hombres, respondió este martes Anitta en una breve entrevista por mail a la AFP.

"El machismo en Brasil es muy grande, pero creo en el cambio y juntas somos más fuertes", añadió la cantante.

En medio de una ola mundial de denuncias de mujeres contra el acoso sexual, uno de los puntos más criticados de "Vai Malandra" fue que Anitta contratara al fotógrafo estadounidense de moda Terry Richardson, vetado recientemente en reputadas revistas como Vogue por varias denuncias de acoso y abuso.

Anitta había dicho anteriormente que barajó varias opciones cuando supo de esa noticia y que, pese a repudiar cualquier tipo de acoso, por respeto a las personas que habían trabajado en el video decidió lanzarlo, además, con un éxito fulgurante: lleva más de 90 millones de visualizaciones en poco más de quince días en YouTube.

Con millones de seguidores en sus redes sociales, Anitta se consagró el año pasado como la reina de Brasil.

Después de lanzar en 2017 sencillos en inglés como "Is that for me" o en español como "Paradinha", "Sí o no" junto a Maluma o "Downtown" con J Balvin, su nombre empieza a sonar con fuerza fuera de su tierra.

"El 2017 fue un año muy importante para mi carrera, considero que marcó mi historia para siempre", manifestó la artista, que cantó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2016 junto a dos leyendas de la música brasileña, Caetano Veloso y Gilberto Gil.

Y es gracias a "Vai Malandra" -que ha llegado a estar en el top 10 de la lista Billboard y en el top 20 global de Spotify- que algunos ya se aventuran a compararla con divas como Shakira, Rihanna o Beyoncé.

Anitta se siente orgullosa, además, de dar una nueva cara a la riqueza musical de Brasil, mundialmente asociada a la samba o la bossa nova, al internacionalizar con una mezcla pop el funk que nació en los años 1980 en las favelas de Rio.

"Creo que el hecho de que estemos con el funk afuera muestra aún más nuestra diversidad musical. Es importante para tanta gente que trabaja con la música y con el funk", manifestó.

La chica que se crió en la humilde periferia de Rio es, de hecho, mucho más que un cuerpo pulido por la cirugía estética: es compositora, su propia representante y una empresaria socialmente comprometida.

En su equipo de bailarines hay mujeres obesas y discapacitadas. Anitta ha hecho también duetos con íconos LGBT como la drag queen Pabllo Vittar y levanta a menudo la bandera de los más desfavorecidos, como lo hizo al presentarse el domingo en la fiesta de Año Nuevo en Rio junto a la orquesta de la Maré, una de las favelas más pobres y violentas de la ciudad.

¿Y qué le espera para este 2018?

"Tengo algunos temas ya listos. Muchas cosas buenas están por venir", dijo, misteriosa, la artista.

Dia de Google Duo Una publicación compartida por anitta (@anitta) el Nov 29, 2017 at 11:03 PST

Consultada sobre los rumores que apuntan a que podría tener algún tipo de participación en el Mundial de Rusia 2018, la artista a priori lo negó.

"No he recibido invitación para ir a Rusia. ¡Pero me encantaría, claro!".