"Soy hermosa", Miranda McKeon, actriz de "Anne with an E", se rapa en su lucha contra cáncer de mama

A través de sus redes sociales la actriz estadounidense Miranda McKeon de 19 años de edad, quien interpretó a "Josie Pye" en la aclamada serie "Anne with an E", dio a conocer hace unos meses que fue diagnosticada con cáncer de mama. En una de sus recientes publicaciones mostró a sus miles de seguidores su nueva apariencia.

Debido a las quimioterapias poco a poco ha perdido su larga cabellera rubia, motivo el cual decidió raparse de una vez por todas. "¡Hice una cosa! Solo unos días antes de mi última quimioterapia, llegó el momento de dejarlo ir y finalmente afeitarme la cabeza", expresó la actriz de "Anne with an E".

Contó que desde el momento cuando le diagnosticaron cáncer de mama, "lo del cabello ha sido un factor de estrés importante, tal vez incluso más que mi salud en general". Miranda McKeon externó haberse dado cuenta, de que la cantidad de cabello es una extensión de la feminidad.

"Nunca me di cuenta de la alegría que obtenía al sentirme bonita día a día y de lo mucho que sentía que mi cabello me definía, todas las jóvenes de 19 años deberían tener este privilegio. He estado perdiendo el pelo lentamente durante los últimos tres meses y he pasado mucho tiempo en el espejo imaginándome calva. Como resultado este paso final, honestamente, no fue una gran sorpresa".

Miranda McKeon también se mostró sorprendida por lo bella que todavía se sentía si su cabello.

Me he dado cuenta de que soy hermosa por mis aportes en las conversaciones, por mi humor y mi vulnerabilidad, por el tipo de amiga que soy y la forma en que me presento a los que me rodean.

Miranda McKeon ha recibido muchas muestras de apoyo de parte de sus fans.

Resaltó que su belleza es lo "menos interesante de mí"; sus amigos y familiares la han apoyado incondicionalmente durante este proceso: "me han demostrado profundamente que las personas en mi vida no me aman por mi apariencia, me aman por la persona que soy y yo realmente amo a esa persona, creo que es tan hermosa".

Aunque Miranda McKeon extraña verse al espejo y sentirse hermosa de una manera convencional, "continuaré celebrando mi belleza de una manera más grande y significativa (y tengo una cabeza muy bonita)".

