"Soy sabia", así responde Ninel Conde ante preguntas sobre su esposo Larry Ramos, presunto estafador

México. Ninel Conde tuvo un encuentro con medios de comunicación en Estados Unidos y ante preguntas respecto a la situación legal de Larry Ramos, su esposo, quien es presunto estafador, responde: "Soy sabia, para no enfrascarme con sus dardos".

La actriz y cantante Ninel Conde reapareció ante periodistas y como era de esperarse, los cuestionamientos respecto a Larry, quien está acusado de fraude por muchas personas, no se hicieron esperar.

No estoy evadiendo, simplemente soy sabia, para no agarrar los dardos del enemigo, no me refiero enemigo humano porque yo soy una persona espiritual."