"Soy un fracaso": Kim Kardashian revela que reprobó su primer examen de leyes

El sueño de Kim Kardashian de graduarse de la escuela de Derecho ha resultado más difícil de lo que imagino, y visiblemente triste confiesa que no pasó su primer examen.

Hace cerca de dos años, se reveló que Kim Kardashian estaba estudiando para convertirse en abogada, poniendo a callar a los detractores que la criticaban por ser famosa y millonaria sin contar con estudios universitarios.

Sin embargo, la misión de la socialité y empresaria de graduarse de leyes se ha complicado tras su primer examen, conocido como el ‘baby bar’.

Se trata del primer examen que los estudiantes de la carrera de Derecho deben pasar antes de continuar con sus estudios, al finalizar el primer año, y para el que Kim Kardashian había estado estudiando arduamente.

Pese a lo mucho que se preparó, la ex esposa de Kanye West reveló a sus hermanas, Kourtney y Khloe Kardashian, que no logró el puntaje que se requería para continuar con sus estudios.

“Chicas, no pasé el ‘baby bar’”, dijo Kim Kardashian con expresión seria, en el adelanto del próximo episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’. “Si cursas la escuela de leyes de la misma forma que yo lo hago, es un programa de cuatro años en lugar del típico de tres años, y después del primer año debes tomar el ‘baby bar’, que es más difícil que el examen oficial”, explicó.

En un flashback mostrado en el mismo programa, se muestra a la socialité hablando por videollamada con la abogada Jessica Jackson, quien le informa que no aprobó el examen.

“Necesitas un puntaje de 560, obtuviste 474. Eso es extremadamente cercano en un examen que la mayoría de la gente no está tomando durante la pandemia”, dijo.

“Soy un fracaso”, se adelantó a decir Kim Kardashian. “Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando y era muy importante para mí tomar esto. Y no pasar te deprime y te hace querer rendirte”.

Ante la noticia, Kim Kardashian acudió a sus hermanas para un consejo y palabras de aliento. Kourtney Kardashian reconoció el esfuerzo de su hermana, al mencionarle lo orgulloso que su padre estaría de verla esforzarse así, mientras que Khloe expresó lo admirable que es que estudie aunque eso la aleja de sus hijos.

“Eso es lo que más me molesta”, respondió Kim. “El hecho de que haya estado todo ese tiempo alejada de mis hijos. No puedo hacerlo otra vez, no tengo tiempo, el siguiente examen es en noviembre”.

De no aplicar en noviembre, Kim Kardashian tendría que presentar el examen nuevamente en junio del siguiente año, algo que Khloe aconsejó, mientras que Kourtney comentó que esperar tanto tiempo haría que se olvide de todo lo que aprendió.

Cabe resaltar que este episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’ fue grabado en octubre de 2020, mientras que hace algunos meses Kim Kardashian mencionó que ya había cursado exitosamente la mitad de su carrera, por lo que se asume que a la empresaria sí continuó con sus estudios pese a este tropiezo.

