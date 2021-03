"Soy una mujer de trabajo": Ninel Conde se deslinda del escándalo de su esposo Larry Ramos

En medio del escándalo alrededor de su pareja, Ninel Conde se deslindó de las acusaciones hacia Larry Ramos por fraude, asegurando que ella es una mujer de trabajo.

Fue hace meses que destapó el supuesto fraude que Larry Ramos, esposo de la cantante y actriz Ninel Conde, había cometido afectando a varias personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán.

Ahora Ninel Conde asegura que la situación no la involucra a ella, y que desconoce todo el tema legal alrededor de su marido.

Entre la polémica en la que Ninel Conde y su esposo Larry Ramos se vieron envueltos luego de las acusaciones de estafas cometidas por él, la actriz señaló que no piensa hablar más de su vida privada, aunque sí quiso aclarar para ‘El Gordo y La Flaca’ que el escándalo es totalmente ajeno a ella.

El ‘bombón asesino’ descartó que debido a lo cometido por su esposo ella pudiera llegar a la cárcel, como los rumores habían señalado, mencionando que tampoco lee ya los comentarios de sus detractores en redes sociales.

“Cancelado, ni Dios lo quiera (ir a la cárcel) y no pasa nada, no veo los comentarios, es una situación que no es en mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas o en cosas que son titulares para vender en ciertos casos, en mi caso”, dijo.

Comprensiva a la insistencia de la prensa por preguntar sobre su vida privada, señaló que prefiere evitar hablar de los hechos, pues señala que ella no es la indicada para hablar del tema, pues no está involucrada.

“No soy quien para tocar ese tema, no son mis asuntos, no sé nada, nada tiene que ver conmigo, soy una mujer de trabajo, dedicada a crear, no solo a mí me pasa, a todos los artistas nos pasa que nos preguntan por nuestra vida privada antes que nuestros proyectos y se entiende”.

Más de dos décadas de experiencia le han enseñado a la actriz a guardarse ciertos detalles de su vida íntima, y que su mayor preocupación no es lo que dicen las malas lenguas de ella, sino su familia.

“Prefiero guardar para mí todo lo que está alrededor de mi vida personal. Después de 23 años de compartir y decir creo que he aprendido a vivir mi vida en mis cuatro paredes, en la intimidad de mi familia, dedicada a crear y no destruir”.

