"Soy una mujer desperdiciada": así responde Sheyla Tadeo sobre su actual estado civil

México. La cantante Sheyla Tadeo, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, y quien tiene más de treinta años dedicada al mundo del espectáculo, habla de su estado civil y dice: "Soy una mujer muy desperdiciada".

Sheyla Tadeo, en entrevista con Shanik en Fórmula, señala que no tiene pareja actualmente, ni hijos y se encuentra totalmente soltera, y con el buen sentido del humor que la caracteriza se dice "desperdiciada" por los hombres.

Soy una mujer muy desperdiciada, no tengo pareja, no tengo hijos, me encuentro soltera, eso sí, disfrutando a mi familia en Culiacán, con esto de la pandemia."