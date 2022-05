Esta no es la primera vez que la actriz estadounidense hace referencia a su edad y el paso del tiempo en su físico, pues reveló que por dicho motivo le dejaron de ofrecer papeles en Hollywood: "Tener 43 años y no estar dispuesta a pasar por quirófano para que te cambien la cara lo hace difícil", confesó en aquel entonces.

"Soy vieja, estoy gorda...", Kelly McGillis revela por qué no la llamaron para aparecer en Top Gun: Maverick. Foto: Internet

"Soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo y no es esto lo que se busca para la película. (...) Prefiero sentirme segura en mi piel y fiel a mi edad que valorar otras cosas", compartió la actriz de 64 años de edad a Entertainment Tonight.

Ante el tema, Kelly McGillis rompió el silencio y reveló que los productores de la película no se pusieron en contacto con ella y criticó los estándares de belleza de Hollywood , hablando sobre su físico y la razón por la que no fue requerida para protagonizar la secuela.

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.