Spider Man podría ya no salir en las películas de Marvel

Con gran éxito viene una gran renegociación. A raíz del anuncio de que "Spider-Man: Far From Home" es ahora la película más taquillera de la historia de Sony Pictures, surgieron informes de que Marvel Studios podría estar alejándose de la asociación entre estudios.

La fecha límite de intercambio de Hollywood informó el martes que hubo un desacuerdo sobre la estructura de participación en las ganancias.

Según una persona cercana al acuerdo que no estaba autorizada para hablar en público, las negociaciones aún no son definitivas. Pero la sugerencia de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no produzca futuras películas de acción en vivo de "Spider-Man" y que el personaje en sí mismo no aparezca en más películas de Marvel Cinematic Universe se convirtió rápidamente en un tema de tendencia.

Sony tiene los derechos del personaje de Marvel desde 1985, pero en 2015, anunció una asociación con Disney y Marvel que permitiría a Spider-Man ser utilizado en películas de MCU como "Avengers: Endgame". También permitió que Feige sirviera como productor de películas independientes de "Spider-Man" como "Far From Home".

Los crossovers han sido bien recibidos por el público y la crítica. Y el web-slinger adolescente se ha convertido en un componente central en el MCU con una estrecha relación con Tony Stark, quien dirigió las líneas de la historia en "Endgame" y "Far From Home". Pero a medida que Marvel entra en su "Fase 4" Spider-Man tampoco tiene apariciones oficiales de MCU planeadas.

Sin embargo, dos películas independientes de "Spider-Man" están, según se informa, en las obras de Sony que traerían de vuelta al director Jon Watts y la estrella Tom Holland. Sony también ha creado su propia web de spin-offs de Spider-Man, incluida la película animada ganadora del Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "Venom".

Los representantes de los dos estudios no respondieron a las solicitudes de comentarios.

