Spider-Man recauda más 185 millones en su semana de estreno

"Spider-Man: Far From Home", la primera película de Marvel después de "Avengers: Endgame", superó cualquier fatiga de la franquicia para dominar el fin de semana del 4 de julio, acumulando aproximadamente $ 185.1 millones desde su apertura el martes y ganando $ 93.6 millones desde el viernes a Domingo en los teatros norteamericanos.

La inauguración le dio a Sony Pictures una de sus mejores semanas. "Far From Home", que se abrió en el extranjero antes de aterrizar en los EE. UU., Ha recaudado $ 580 millones en todo el mundo en 10 días de lanzamiento.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

También contó con la asistencia de los Estudios Marvel de Disney, que se asoció con Sony en este y sus dos últimos lanzamientos de "Spider-Man": "Spider-Man: Homecoming" de 2017 y el spin-off animado del año pasado "Spider-Man: Into El Spider-Verse ".

Aunque "Lejos de casa" no alcanzó la apertura doméstica de "Homecoming" de viernes a domingo de $ 117 millones, su apertura poco convencional del martes valió la pena. El día de apertura de la película de $ 39.3 millones estableció un récord para cualquier película un martes.

Para ayudar a abrir el apetito de los fanáticos de Marvel, y para acercarse al récord de $ 2.79 mil millones brutos de "Avatar", Disney relanzó "Endgame" en los cines el fin de semana antes de "Lejos de casa".

Parte del sorteo de la película, protagonizada por Tom Holland como Spider-Man y Jake Gyllenhaal como Mysterio, fue ver la primera entrega en un nuevo capítulo de Marvel Cinematic Universe. ("Final del juego" aún sigue por poco a "Avatar", no ajustado a la inflación, con $ 2,77 mil millones).

El sólido desempeño de "Lejos del hogar", que costó aproximadamente $ 160 millones para producir, junto con el interés sostenido en los remanentes como "Toy Story 4", "Ayer", "Annabelle llega a casa" y "Aladdin", ayudó a la industria a golpear Abajo el déficit comparado con esta época del año pasado alrededor de un punto porcentual.

Debido en parte a una serie de secuelas de bajo rendimiento que incluyen "Godzilla: King of Monsters" y "Men in Black International", el año se está ejecutando un 8,4% por detrás del año pasado. Pero Marvel ha sido inmune a los altibajos de la secuela: está detrás de las dos mejores películas del año: "Endgame" y "Captain Marvel".

Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore, cree que "Lejos de casa" puede haber cambiado el rumbo.

"Esta película fue exactamente la toma en el brazo que el verano necesitaba, emocional y espiritualmente, si no financieramente", dijo Dergarabedian, quien observó que el fin de semana en general era aproximadamente igual al mismo período del año pasado. “La noción completa de la fatiga de la franquicia, si bien es cierta en algunos casos, no lo es en absoluto. Cuando las películas no son buenas, es cuando las personas se fatigan ".

Quizás lo mismo que animan a la industria es lo bien que se están sosteniendo varias películas.

Después de dos semanas en la parte superior de la taquilla, "Toy Story 4" deslizó un modesto 43% al segundo lugar, con $ 34.3 millones. Ahora ha recaudado $ 650 millones a nivel mundial. "Ayer", la comedia romántica de Universal Pictures con tema de los Beatles, cayó solo un 37 por ciento en su segundo fin de semana, con $ 10.8 millones.

La secuela de "Conjuring" de Warner Bros. "Annabelle Comes Home" consiguió $ 10.8 millones en su segundo fin de semana. Y el "Aladdin" de Disney, con $ 7.6 millones en su séptima semana de lanzamiento, ha acumulado $ 921.7 millones en todo el mundo.

Justo detrás de esas películas estaba el cuento de terror "Midsommar" de Ari Aster, protagonizado por Florence Pugh, que recaudó $ 6.6 millones durante el fin de semana y $ 10.9 millones desde su apertura el miércoles. El debut fue bastante tímido con la apertura de $ 13.6 millones de la primera película de Aster, "Hereditary", protagonizada por Toni Collette, que se convirtió en la película más taquillera de A24, con $ 79.3 millones en todo el mundo.

A24, sin embargo, elogió los resultados de "Midsommar", diciendo que "consolida firmemente a Aster como uno de los nuevos directores más emocionantes de todos los tiempos".

Ventas estimadas de boletos para viernes a domingo en los cines de los EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo.

1. "Spider-Man: Far From Home", $ 93.6 millones ($ 238 millones a nivel internacional).

2. "Toy Story 4", $ 34.3 millones ($ 43.1 millones a nivel internacional).

3. “Ayer”, $ 10.8 millones ($ 7.9 millones internacionales).

4. “Annabelle vuelve a casa”, $ 10.8 millones ($ 20.4 millones a nivel internacional).

5. “Aladdin”, $ 7.6 millones ($ 16.2 millones a nivel internacional).

6. "Midsommar", $ 6.6 millones ($ 761,000 internacionales).

7. "The Secret Life of Pets 2", $ 4.8 millones ($ 22.4 millones a nivel internacional).

8. “Men in Black International”, $ 3.6 millones ($ 3.7 millones internacionales).

9. “Avengers: Endgame”, $ 3.1 millones ($ 1.3 millones internacionales).

10. "Rocketman", $ 2.8 millones ($ 1.5 millones internacionales)

Ventas estimadas de boletos para viernes a domingo en teatros internacionales (excluyendo Estados Unidos y Canadá), según Comscore.

1. "Spider-Man: Lejos de casa", $ 238 millones.

2. “The White Storm 2: Drug Lords”, $ 59.7 millones.

3. “Toy Story 4”, $ 43.1 millones.

4. “La vida secreta de las mascotas 2”, $ 22.4 millones

5. "Annabelle llega a casa", $ 20.4 millones.

6. "Aladdin", $ 16.2 millones.

7. “Ayer”, $ 7.9 millones.

8. "Spirited Away", $ 4.1