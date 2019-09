¡Spider-Man regresa al Universo cinematográfico de Marvel! Las plegarias de millones de fanáticos, quienes se mantuvieron en gran incertidumbre sobre el futuro de uno de los superhéroes más queridos por público de todas las edades, han sido escuchadas. Sony Pictures y Marvel Studios han llegado a una acuerdo: ¡una tercera película será producida!

A través de un comunicado ambos estudios ha anunciado que se unirán para una tercera película de la serie Spider-Man Homecoming. Marvel Studios y Kevin Feige producirán la película protagonizada por Tom Holland, que tiene una fecha de lanzamiento para el 16 de julio de 2021.

Así mismo se informó que el Spider-Man del carismático actor Tom Holland, también aparecerá en una futura película del Universo cinematográfico de Marvel, según lo acordado con la asociación. Kevin Feige (CEO de Marvel Studios) comentó:

Estoy emocionado de que el viaje de Spider-Man en el MCU continuará. Yo y todo Marvel Studios estamos muy emocionados de seguir trabajando en ello.

“Spider-Man es un poderoso ícono y héroe cuya historia cruza todas las edades y audiencias alrededor del globo, él también es el único héroe con el súper poder de cruzar universos cinematográficos, así que mientras Sony continúa desarrollando su propio Spiderverso nunca sabes lo que el futuro aguarda”.

Por su parte Amy Pascal, productora de la cinta por parte de Sony Pictures, señaló en el comunicado: "esto es genial, la historia de Peter Parker dio un giro dramático en 'Far From Home' y no podía estar más feliz de que seguiremos trabajando juntos mientras vemos a dónde va este viaje”.

Como muchos recordaran, en la taquillera película "Spider-Man: lejos de casa", el mundo se enteró de la identidad secreta de Peter Parker, esto por obra del villano Mysterio.

Posteriormente surgió en caos en la vida real, Marvel Studios y Sony Pictures tuvieron algunos desacuerdos por lo que decidieron, que Spider-Man (cuyos derechos los tiene Sony Pictures) saldría del Universo cinematográfico de Marvel.

¿Qué pasó entre Marvel y Sony?

No mucho después de eso se reveló que la alianza de Marvel Studios y Sony llegaría a su fin. Por aquel entonces el actor Tom Holland dijo que seguiría interpretando al héroe de cualquier manera.

De acuerdo con el portal Variety ambos estudios firmaron en 2015 un acuerdo donde Kevin Feige funcionaría como productor ejecutivo de las películas de Sony de Spider-Man y Marvel; asimismo que solo se llevaría el 5% de lo recaudado en taquilla, más todo lo obtenido con el merchandising de cada película.

The Walt Disney Company (dueños de Marvel Studios desde septiembre de 2009), ya no estaría de acuerdo con este pacto y habría propuesto un 50-50 tanto en la producción de las próximas películas como en el reparto de lo obtenido en taquilla, una oferta que a Sony Pictures no le hizo nada de gracia.

Ambos estudios llegaron a un acuerdo (se desconoce por el momento cual) y Spider-Man regresa a casa.

Cuando surgió todo este caos, Tom Holland afirmó que seguiría interpretando al arácnido héroe de cualquier manera. "Básicamente, hicimos cinco grandes películas, han sido cinco años maravillosos, ha sido la mejor etapa de mi vida".

¿Quién sabe qué podría deparar el futuro?, pero todo lo que sé es que continuaré personificando a Spider-Man y continuaré disfrutándolo.

"Seguirá siendo muy divertido, sin importar como decidamos hacerlo, el futuro para Spider-Man será diferente, pero seguirá siendo igual de asombroso y sorprendente, y encontraremos nuevas maneras de hacerlo aún más genial", comentó el actor en una entrevista con Entertainment Weekly.