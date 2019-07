Spider-Man tiene a su primer actor trans y pide más apoyo

El primer actor abiertamente transgénero en el Universo Marvel dice que debe haber una mayor representación de su experiencia.

Zach Barack interpreta a un compañero de clase de Peter Parker en "Spider-Man: Far From Home". Su identidad de género no se aborda en el breve papel.

Barack le dijo que para él, las películas de superhéroes "siempre se sentían como una historia trans porque se trata de identidad".

"Se trata de separar lo que la gente sabe sobre ti y lo que no", dijo Barack en el estreno de la película la semana pasada. "Y creo que eso es algo con lo que vivo cada día. Y encima de eso, no veo a muchas personas transexuales en la televisión o en los hombres trans específicamente, y llegar a ser parte de eso es más que irreal ".

El nativo del área de Chicago de 23 años, que también apareció en la serie de televisión "L.A.´s Finest", dijo que debe haber más roles para las personas trans en todo tipo de películas.

"La verdad es que tienes que expresar lo que la gente quiere ver y lo que la gente necesita ver", dijo. "Y como una persona joven que es trans, no vi a un hombre trans en la televisión nunca, nunca, realmente, hasta que tenía 17 años. Entonces, tener una película divertida sobre una clase en un viaje juntos, y me da Para ser parte de eso, ni siquiera puedo ... "

La nueva película de Spider-Man ahora se está reproduciendo en los cines.

Recordemos que Marvel a estado con todo este 2019 y es su más reciente estrenó "Spider-Man: Far From Home", ha sido bien aceptado en taquillas donde vimos veremos una vez más a Peter Parker enfrentarse a Mysterio (Jake Gyllenhaal), quien usará sus poderes para arruinar el orden de difrentes ciudades como Londres. Venecia y Praga.



Por si fuera poco Avengers: Endgame, dejó un buen sabor de boca para los fans quienes esperaron otra entrega de la famosa película aunque por el momento dicho universo se est enfocando en otros proyectos, dejando a los seguidores con la incertidumbre.