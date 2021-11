El estreno de la película Spider-Man: No way home cada vez está más cerca y aunque Marvel Studios ha hecho hasta lo imposible para mantener su secreto oculto, los fanáticos no han parado de hacer sus propias teorías, ahora, con el lanzamiento del primer póster oficial de la película, se confirman las sospechas.

Desde que se confirmó la tercera película del Hombre Araña comenzaron los rumores sobre el SpiderVerse, que reuniría a los tres Spider-Man que se han tenido en la pantalla grande; el de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, pero esto no ha sido confirmado.

Con el lanzamiento del póster se revela que efectivamente los villanos de otras películas regresan a la acción para intentar derrotar a Peter Parker, dejando así en claro que el SpiderVerse se hará presente en la nueva película, por lo menos en ese aspecto.

Doctor Octopus, el Duende Verde, Electro y el Hombre de Arena se hacen presentes en el póster oficial de la película, sin embargo, no hay rastro alguno de que Tobey y Andrew también, pero será cuestión de esperar para confirmar o dejar atrás dicha teoría.

¿SpiderVerse confirmado? Lanzan póster oficial de Spider-Man: No way home que reúne a todos los villanos

En el póster se aprecia al centro a Iron-Spider, los tentáculos de Doctor Octopus, el Duende Verde volando detrás, los rayos provocados por Electro a un costado y del otro la arena del Hombre de Arena volando por los aires. Rumores apuntan que también el Buitre y Lagarto estarán presentes en la película.

Lo que es una realidad es que los villanos de las otras películas de Spider-Man llegarán a luchar con todo contra Holland, esto en la tercera entrega de la historia arácnida que será lanzada el próximo 17 de diciembre en todo el mundo.

