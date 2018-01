Stan Lee sufre robo por 300 mil dólares

Stan Lee inició con el pie izquierdo el 2018, primero por aparecer en la lista de las celebridades que morirán este año y luego porque alguien cobró un cheque falso por una cifra cercana a los seis millones de pesos (300 mil dólares).

De acuerdo a los primeros reportes, sujetos firmaron a nombre del autor, solicitando un préstamo a nombre de Hands of Charity, la organización benéfica de Stan Lee, todo esto fue en sobre un cheque falso.

Stan Lee. Foto: Twitter



Stan dijo que él en ningún momento autorizó cualquier tipo de transacción. La investigación sobre el caso sigue su proceso, a la espera de que se liberen los videos de vigilancia del banco donde se realizó el cobro, para identificar a los responsables.



Stanley Martin Lieber es el nombre completo del autor, quien es originario de Nueva York ( 28 de diciembre de 1922), y es más conocido como Stan Lee. Es un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y ocasional actor de cine.

Según información en su biografía, es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del comic tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes, casi siempre acompañado de los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby.

http://www.youtube.com/watch?v=0_WbhWrrT_E

El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre «Stan Lee presenta» en los rótulos de presentación. También tuvo un programa televisivo en History Channel en donde buscaba superhumanos "reales".

Spider-Man estuvo a punto de no existir.

De la observación de una mosca en un muro nació la idea de Spider-Man, el Hombre Araña, uno de los superhéroes del cómic más populares del mundo, dijo en Tokio su creador, Stan Lee, de 94 años, que indicó que el personaje estuvo a punto de no existir.

La idea del personaje fue instantánea, pero encontrar un nombre fue mucho más complicado, confesó Stan Lee, que en un primer momento dudo entre el hombre mosca y el hombre mosquito.

Foto temática, Freestockphotos.biz

"El nombre 'Flyman' no parecía bastante espectacular. Entonces pensé en Mosquit Man y luego pronuncié Spider-Man y eso sonaba realmente bien", recordó el padre del Hombre Araña.

El artista, que quería innovar, había imaginado que el héroe sería un adolescente con "muchos problemas personales".

"No tendría dinero suficiente, viviría con su tía enferma, de la cual tendría que ocuparse, y, además, tendría que combatir a los malos", dijo Lee, al recordar la primera vez que le presentó el proyecto a su jefe.

"Stan es la peor idea que he escuchado", le respondió el editor. "Un superhéroe es evidentemente un adulto que no puede permitirse tener problemas", recordó Lee que le dijo el editor.

Hombre Araña, foto Flickr

Además "la gente detesta a las arañas: ¡nunca se llamará Spider-Man", agregó el editor, según recordó Lee.

Sin embargo, Lee fue autorizado a deslizar a su personaje en el último número de un periódico condenado a desaparecer.

"Sólo para divertirme, para sacarme las ganas, incluí a Spider-Man en ese último número y no volví a pensar en él", contó Lee.

Stan Lee, foto EFE

"Un mes más después, cuando se conocieron las cifras de venta, mi jefe vino corriendo y me dijo: '¿Recuerdas del ese personaje que nos gustaba tanto a los dos? Hagamos una serie", recordó con ironía.

