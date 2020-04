Star Wars Day trae el estreno de "El ascenso de Skywalker" en Disney +

"Star Wars: el ascenso de Skywalker" podrá verse por streaming en Disney Plus a partir del 4 de mayo, unos dos meses antes de lo previsto.

The Walt Disney Co. informó hoy lunes que "The Rise of Skywalker" llegará al servicio de streaming en la fecha conocida como "Star Wars Day", por la frase de "May the fourth be with you" un juego de palabras entre Mayo 4 y "May the force be with you (que la fuerza te acompañe"). El estreno le dará a los fans la opción de ver por streaming la saga de nueve películas en la celebración anual de "Star Wars".

"Star Wars: el ascenso de Skywalker" se estrenó para renta digital y video-on-demand en marzo, de modo que su estreno en streaming es raro. La película, dirigida por J.J. Abrams, tiene la peor calificación de las nueve de la saga, con 52% fresca en Rotten Tomatoes. A pesar de esto, recaudó más de mil millones de dólares en taquilla desde que se estrenó el 20 de diciembre.

Durante la pandemia, Disney ha destinado varios de sus títulos a su servicio de streaming anticipadamente. También lanzó antes de tiempo "Frozen 2" y "Onward (Unidos") en Disney Plus, y planea estrenar "Artemis Fowl: El mundo subterráneo" en la plataforma en mayo en lugar de esperar para hacerlo en los cines.

Disney Plus ha sumado cerca de 50 millones de suscriptores desde que debutó a finales del año pasado.

