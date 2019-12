Star Wars se mantiene en alto en las taquillas de cine

"Star Wars: el ascenso de Skywalker" se mantuvo en un fuerte camino de planeo en los teatros de América del Norte, registrando un estimado de 73.6 millones de dólares para el fin de semana de tres días, informó el domingo el observador de la industria, Expositor Relations.

La película de Disney, comercializada como un gran final de la "Saga Skywalker" de nueve películas, ha tenido críticas mixtas y estuvo considerablemente por debajo del elevado estreno de 177.4 millones de dólares del fin de semana pasado; sin embargo, ha compilado un fuerte total nacional de 364.5 millones.

Nuevamente mantuvo una gran ventaja sobre la película número 2, "Jumanji: the next level" de Sony, una secuela de acción protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y Kevin Hart, que tuvo 34.4 millones de dólares en ventas de boletos en Norteamérica durante el viernes.

En tercer lugar por segunda semana consecutiva fue "Frozen II" de Disney, con 17 millones de dólares. La película musical animada tiene a la estrella de Broadway Idina Menzel, interpretando a "Elsa" en sus nuevas aventuras.

