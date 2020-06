¿Starfox, hermano de Thanos, aparecerá en "Los Eternos"?

Estados Unidos.- Luego de que el Universo Cinematográfico de Marvel ha culminado la Saga del Infinito, este universo se ha quedado sin un villano, pero esto podría cambiar en el futuro, pues el MCU podría estar preparando la llegada del hermano de Thanos, Eros, al universo, también conocido como el superhéroe Starfox.

Desde el anuncio de "Los Eternos", el nuevo filme de Marvel, los rumores de que éste personaje aparecería en la película han trascendido por Internet, entre los fanáticos de Marvel. Éste peculiar personaje, hijo de Mentor y hermano de Thanos, es capaz de manipular psíquicamente las emociones de otras personas.

Aunque ha sido mucha la emoción sobre el personaje, su nombre no aparece en el casting oficial de la cinta dirigida por Chloe Zhao, en donde participan estrellas como Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Michael Madsen. Pero esto no quiere decir que la franquicia no lo tenga incluido en alguno de sus planes.

De acuerdo con MCU Cosmic, Marvel podría estar reservando a este personaje para la rumoreada serie de Secret Invasion de Disney+ o en la secuela de Capitana Marvel, así como en cualquier otras de las películas futuras que vendrán con la nueva saga.

Hasta el momento, se sabe que la trama de "Los Eternos" abarcará distintos siglos, pero lo demás sigue siendo un secreto. Según Kevin Feige, esta película es una de las más grandes y caras hasta la fecha, lo cual tiene emocionados a todos los fanáticos el universo.

Es una película muy grande. Y es una película muy cara. La estamos haciendo porque creemos en la visión de Chloe Zhao y creemos en lo que estos personajes pueden hacer. Tenemos que continuar creciendo y evolucionando, cambiando y empujando nuestra historia hacia adelante. Pero es un gran riesgo", dijo el director de Marvel Studios a The Hollywood Reporter.

Será el 12 de febrero de 2021 cuando este esperado filme llegue a las salas de cine mundialmente.