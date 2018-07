Steel Night luchará por la corona del metal

Culiacán, Sinaloa.- Aunque apenas se formó en 2017, la banda de heavy metal Steel Night, originaria de la ciudad de Durango, ha picado piedra de manera ardua: grabó un demo y un EP, abrió conciertos a dos grandes bandas como son Rata Blanca y Hammerfall, y sobre todo ganó el W:O:A Metal Battle México 2018, gracias a lo que se clasificó a la final mundial en el festival Wacken Open Air de este año, el más importante del mundo del metal, en Alemania.

A pocos días de su presentación en el país europeo -su participación será el 1 de agosto- la agrupación, integrada por Jahaziel Rangel, vocalista; Raúl Domínguez, guitarrista; Alberto DeMartini, guitarrista; Adrián Smith, bajista, y Óscar Muñoz, baterista, se presenta hoy en Culiacán, con parte del espectáculo que estará tocando en la final mundial.

El vocalista conversa con el periódico EL DEBATE sobre este proyecto musical.

Steel Night. Foto tomada de Facebok.

El triunfo

“Hemos tenido mucha suerte, pero también se debe a que los cinco integrantes tenemos el ideal de vivir de esto. Hemos estado picando piedra”, explica Jahaziel Rangel, quien con su voz influenciada por el power metal se complementa con el sonido heavy del grupo.

El joven quinteto superó a 300 bandas para alzarse con el triunfo. En el certamen sólo pueden participar agrupaciones con canciones propias.

Primero mandaron por correo electrónico su EP Steel Night, integrado por tres piezas: "Red alert" (cuenta con video en YouTube) y "Fight till the end" (antes habían lanzado el demo de la canción Run for your life). Quedaron en la semifinal de 30 bandas. Luego fueron seleccionados para la final, junto con otras cinco bandas. Con melodías que combinan gancho y poder del sonido clásico de bandas de los 80, así como un derroche de energía, Steel Night conquistó a los jueces del certamen en los 30 minutos de show que tuvieron en la final realizada en la Ciudad de México el pasado abril.

Se preparan

Junto con la alegría del triunfo, los integrantes adquirieron un gran compromiso, puesto que la final mundial del Metal Battle del año pasado la ganó la banda mexicana Jet Jaguar.

“Desde que ganamos comenzamos a sentir el peso de que Jet Jaguar ganó el año pasado. Las bandas que están compitiendo están muy fuertes. No vamos con la cabeza abajo, sabemos que tenemos un buen material. Creemos que podemos traernos algo muy bueno de allá. Vamos tranquilos, sabemos la responsabilidad que tenemos. No queremos hacer algo ya realizado por ellos (Jet Jaguar) en el show para que no se vea como un cliché. Nosotros vamos con nuestra esencia, nuestro trabajo. A darlo todo allá”, menciona Rangel.

Desde su triunfo, Steel Night ha ensayado un show especial para el Wacken, pues allá solo dispondrán de 20 minutos para ganarse al jurado. “Estos tres meses hemos ensayado un show para el Wacken con cronómetro. Vamos a hacer y decir esto. Acabamos el ensayo y vemos cuánto tiempo hicimos. Hemos hecho ajustes porque si te pasas del tiempo asignado, te descalifican”, detalla el vocalista.

Foto tomada de Facebok.

Asimismo, Jet Jaguar, que fue parte del jurado de la final mexicana, ha dado consejos al grupo del estado vecino.

Para solventar el viaje, la banda ha realizado eventos, ya que implica una fuerte inversión. Un papel esencial ha jugado el apoyo de las familias y amigos de los integrantes. Asimismo han recibido apoyo del gobierno de su estado.

Trabajan en disco

Previo a su triunfo, la agrupación ya trabajaba en su primer disco, que graba con la producción de Christian Bernadac, guitarrista de la banda de death metal All Misery, también originaria de Durango.

“El disco ya lo teníamos planeado, pero se nos atravesó lo del Wacken, por lo que tuvimos que pausarlo. Ya tenemos las nueve canciones. Solo nos falta grabar unas voces, bajos y baterías. Lo que es mínimo”, explica Rangel, quien espera que después del compromiso en Alemania lo concluyan para publicarlo a finales de año.

Foto tomada de Facebok.

Para esta noche, el quitento garantiza un derroche de energía con un ambiente amigable, pues una de sus directrices en el escenario es que el público lo pase bien.

Cartel y lugar

Steel Night se presenta hoy en el Backstage Rock Bar. Abrirán Psycopath Crucified y Asgaror. A partir de las 22:00 horas comienzan a tocar las bandas. Cover en la entrada.