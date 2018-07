Steel Night refrenda su poderío musical

Culiacán, Sinaloa.- Rápido, poderoso y pesado, pero siempre melódico, el sonido de la banda Steel Night resonó para que el público y los miembros de las agrupaciones que les abrieron el concierto (Psychopath Crucified y Asgaror) alzaran el puño o acompañaran el ritmo con 'headbanging'.

Steel Night, banda formada en 2017 en la ciudad de Durango, se presentó por primera vez en la capital sinaloense, el pasado miércoles en un bar, a pocos días de partir a Alemania, donde representarán a México en la final mundial del Wacken Open Air Metal Battle, el próximo 1 de agosto.

Steel Night. Foto: EL DEBATE.

Show

Jahaziel Rangel, vocalista; Raúl Domínguez, guitarrista; Alberto DeMartini, guitarrista; Adrián Smith, bajista, y Óscar Muñoz, baterista, brindaron un show lleno de energía, en el que mostraron, aunque no de manera continua, lo que presentarán en Alemania.

Tras una poderosa introducción tocada por el quinteto, el vocalista subió al escenario para interpretar Run for your life. Luego sonaron Heavy metal storm y Con las botas puestas (canción original de la banda Ángeles del Infierno). El ambiente siguió intenso con Wasted years (original de Iron Maiden). El tramo final del concierto tuvo las canciones Spell witch, Fight till the end, I want out (de Helloween), Red alert y cerraron con Blood pollution.

Foto: EL DEBATE.

Previo a Steel Night, se presentó la banda local Asgaror, cuyo repertorio se compuso principalmente de canciones de la agrupación española Mägo de Oz. El concierto fue abierto por la banda Psychopath Crucified.

El concierto demostró que no importa el día para que los aficionados culiacanenses al metal asistan a un concierto y pongan un gran ambiente.

Foto: EL DEBATE.

Próxima agrupación

El próximo 28 de julio se presenta en Culiacán la longeva banda Khafra, originaria de Ciudad Obregón, como parte de su Gira Espejismo 2018. La agrupación sonorense tiene más de 30 años en los escenarios y cinco discos grabados.