Stefanny Loaiza compite con su hermana y presume cinturita en redes

Tal parece que las hermanas Loaiza han nacido para ser la sensación en redes, ahora Stefanny Loaiza, la hermana menor de la famosa influencer Kimberly Loaiza se está robando el protagonismo de su hermana mayor y se está convirtiendo en una de las favoritas de la plataforma.

Pese a su corta edad, Stefanny se muestra en Instagram como toda una modelo, enamorando a sus casi 500 mil seguidores, la jovencita publica increíbles fotografías en donde desmuestra que heredó toda la belleza de la Lindura Mayor y también su buen gusto cuando de estilo hablamos.

Ahora la joven ha demostrado que al igual que su hermana, luce una cinturita de modelo, la cual podría ayudarla a convertirse en una de las grandes en el mundo del modelaje. Con un jogger color verde neón y una blusa ombliguera, manga largar y cuello de tortuga, Stefanny mostró su cuerpo de muñeca en su cuenta de Instagram.

En dicha fotografía juntó ya más de 139 mil me gustas y cientos de comentarios halgando su belleza, su estilo y increíble físico. "Eres preciosa", "Guapísima", "Mujerónn", "Perfecta", "Ella toda diva", "Pero que BELLEZA están viendo mis ojos", fueron algunos de los comentarios.

Desde hace algunas semanas, la joven ha comenzado a robarse todas las miradas de los usuarios de Internet, y es que la joven se encuentra muy activa en redes sociales y ha publicado increíbles fotografías donde muestra su belleza y su gran talento como modelo.

Aunque poco se conoce de Stefanny, en distintas ocasiones se ha hecho referencia a ella en los videos de Jukilop, principalmente en el video donde Juan de Dios cuenta cómo se robó a Kim. El youtuber señaló que antes de unir su vida con Loaiza, debía salir todo el tiempo con la joven y su hermana de chaperón, hasta que se hartó de esto y decidió robársela.

Stefanny no se mostraba tanto en redes, hasta este año comenzó a hacer presencia en Instagram y enamoró a sus 427 mil seguidores, con increíbles fotografías donde su belleza y estilo se roban el protagonismo.

Ella ha demostrado que las críticas no le importan; en redes publicó una fotografía en Culiacán, Sinaloa donde luce un increíble atuendo y un estilo muy a lo Kylie Jenner, en la descripción agregó: "Tú hablas de mí, a mí no me importa", dejando en claro que que lo que tengan que decir de ella, no le interesa.