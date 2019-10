Stefanny Loaiza demuestra que no le importan las críticas en redes

Tal parece que la belleza de los Loaiza no sólo se vio reflejada en Kim, pues Stefanny, la hermana de la influencer también fue bendecida con los dotes de belleza de la familia.

Stefanny ha comenzado a robarse todas las miradas de los usuarios de Internet, y es que la joven se encuentra muy activa en redes sociales y ha publicado increíbles fotografías donde muestra su belleza y su gran talento como modelo.

En esta ocasión la joven sorprendió a sus seguidores al mostrar una fotografía en Sinaloa, México, donde se le disfrutando de la hora dorada con un increíble atuendo y un estilo muy a lo Kylie Jenner.

En la descripción de la fotografía se lee "Tu hablas de mi, a mi no me importa", dejando en claro a todos aquellos que alguna vez hablaron de ella, que no le importa en lo más mínimo lo que tengan que decir. La fotografía cuenta hasta el momento con más de 105 mil me gustas.

Aunque poco se conoce de Stefanny, en distintas ocasiones se ha hecho referencia a ella en los videos de Jukilop, principalmente en el video donde Juan de Dios cuenta cómo se robó a Kim. El youtuber señaló que antes de unir su vida con Loaiza, debía salir todo el tiempo con la joven y su hermana de chaperón, hasta que se hartó de esto y decidió robársela.

Stefanny no se mostraba tanto en redes, hasta este año comenzó a hacer presencia en Instagram y enamoró a su 372 mil seguidores, con increíbles fotografías donde su belleza y estilo se roban el protagonismo.