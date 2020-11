Stefanny Loaiza: digna rival para su hermana Kimberly Loaiza

México.- En algunas familias tienen la buena suerte de heredarse el gen de la belleza. Los influencers que constantemente suben contenido a sus redes sociales han demostrado muchas veces que la belleza que ellos poseen es compartida con varios de los miembros de su familia, lo que se va haciendo más evidente cuando alguno de los integrantes de esta deciden también sumarse al mundo de las redes, como es el caso de Stefanny Loaiza, sí, con ese apellido ya te imaginarás de quién es hermana, nada más y nada menos que de la hermosa y talentosa Kimberly Loaiza.

A pesar de que Kimberly Loaiza tiene pocos años disputando su lugar en el mundo de los influencers, vaya que le ha sacado provecho, puesto que a pesar de que apenas han pasado 4 años desde que abrió su canal en YouTube, su fama y dedicación le han permitido incursionar en el mundo de la música y empresarial de manera sumamente exitosa, ¿cuál es su secreto? La calidad de sus contenidos, sin duda alguna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, aun cuando todo parezca ponérsele a sus pies, Kimberly, junto a su esposo Juan de Dios Pantoja, todos los días tiene que luchar por mantener su reinado en las plataformas virtuales de internet. Esto se complica cuando una de sus mayores rivales a vencer pudiera resultar ser su propia hermana menor, quien recientemente incursionó en el mundo de las redes virtuales.

Hace poco menos de año y medio que la hermana menor de la cantante de Me perdiste debutó en las redes sociales al abrir una cuenta de Instagram y, aunque tiene solo 20 fotografías subidas, ya cuenta con poco menos de 2 millones de seguidores ¡Wow!

Aunque la pequeña Loaiza tenga mucha más afición por el mundo del modelaje y todo lo que tenga que ver con él, lo cierto es que la joven bajacaliforniana se ha sabido ganar de muy buena manera a cada uno de los seguidores que tiene en su Instagram. De hecho, Stefanny Loaiza es una versión más joven y tierna de Kimberly, quizá ese sea el motivo por el cual ha sabido entrar a los corazones de quienes están al pendiente de su persona a través de sus publicaciones.

La pequeña Loaiza parece tenerlo todo como para no envidiarle nada a la cantante de Do it!: carisma, belleza, atractivo físico muy bien trabajado y cuidado, estilo, gracia, sensibilidad, fines y creatividad a la hora de posar ante la cámara, la cual parece amarla por completo, solo basta con mirar sus fotos para quedar completamente convencido de ello.

Aunque todo pareciera jugarle en favor a Stefanny Loaiza en su camino hacia la cima de las redes de internet, lo que sí es seguro es que tendrá que esforzarse de la misma forma que lo hizo su hermana cuando comenzaba a subir sus primeros videos a su canal de YouTube, ya que el mundo de las redes sociales muchas veces puede ser muy exigente con los creadores de contenidos, por lo que tal vez en un futuro no muy lejano la hermana menor de la directora de Space Móvil decida seguir los pasos de su hermana y explorar lo que la vida de los influencers puede darle.