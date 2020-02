Stephanie Salas se desvive en halagos para Aracely Arámbula

Stephanie Salas y Aracely Arámbula comparten muchas cosas en común, además de ser mujeres muy hermosas, ambas tuvieron una relación amorosa con el cantante Luis Miguel. Asimismo ambas son las mamás de los hijos de "El Sol".

Stephanie Salas (nieta de Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel), es la mamá de la primogénita de Lusi Miguel, la bella Michelle Salas. Por su parte, Aracely Arámbula es madre de Miguel y Daniel, fruto de su entonces relación con "El Sol". Ambas han vivido la misma situación, el cantante no dio pensión alimenticia a sus hijos.

Anteriormente Aracely Arámbula reveló que Luis Miguel no convive con sus hijos, ni siquiera les llama por teléfonos y mucho menos, ha querido darles una pensión alimenticia. En un encuentro con los medios de comunicación, Stephanie Salas fue cuestionada al respecto, ya que ella ya pasó por lo que "La Chule" pasa en estos momentos, "le mando besos a la señora, es una mujer muy luchona", expresó.

En una entrevista para el programa "Al Rojo Vivo" de la cadena Telemundo, la actriz mandó este mensaje al padre de sus hijos: "el tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos".

Aracely Arámbula mencionó que en esta etapa en la que se encuentran sus hijos Miguel y Daniel (de 13 y 11 años de edad respectivamente) es de vital importancia la convivencia con su padre.