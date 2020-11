Stephanie Valenzuela con temor de que Eleazar Gómez salga de prisión, "por las amenazas que me dijo"

La cantante Stephanie Valenzuela aseguró sentir temor de que su ex novio Eleazar Gómez pueda salir de prisión. El actor mexicano se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada tras la fuerte golpiza que le dio a la también modelo peruana.

"Sí tengo miedo, porque yo soy extranjera", expresó Tefi Valenzuela (como también se le conocer a la modelo) en una entrevista para el programa Venga la Alegría. "A pesar de todo yo amo a los mexicanos, porque me han tratado de la mejor manera y esa es una suerte que yo tengo, pero sé que muchas mujeres no la tienen, y yo si quiero que las mujeres denuncien y que las autoridades sean drásticas, porque si un hombre que toca una mujer de la manera en que me tocó a mí tuviera un castigo, otros hombres lo pensarían antes de hacerlo".

Asimismo la ex novia de Eleazar Gómez expresó que podría estar en peligro si él llegará a conseguir su libertad.

Yo no te puedo decir cuántos años o qué sentencia, pero sí siento que estoy en peligro si él queda fuera, por las amenazas, por las cosas que me dijo, entonces sí me sentiría más tranquila, si todavía no puede hacerme daño.

Ante lo ocurrido Stephanie Valenzuela contó en el show matutino de TV Azteca, que no ha tenido comunicación con la mamá del actor quien protagonizó hace unos años, "Atrévete a soñar" al lado de su también ex novia Danna Paola. "Me da muchísima pena porque sé que ella la pasado mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque al margen de que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien". Con quien si ha tenido contacto, es con la hermana de Eleazar Gómez.

"Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo expliqué un poco de las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos, es más ella me dijo te quiero pedir disculpas, le dije: 'no tienes nada de qué pedirme disculpas, porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá'".

Foto: Instagram @tefivalenzuela

El día de ayer surgió el rumor que el actor había obtenido su libertad condicional; uno de sus abogados comentó a los medios de comunicación: "se le pidió que (a Eleazar) iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella (con Tefi Valenzuela) de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas, con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro (en la misma situación), con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó".

Stephanie Valenzuela no guardará rencor en su corazón

Hace unos días la peruana dio a conocer en una conferencia de prensa, haber perdonado de corazón a Eleazar Gómez. "Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, ahora, lo que pasé con la justicia, si decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío".

No le deseo ningún mal, al contrario, espero que encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón simplemente lo perdono en mi corazón.

Al ser cuestionada sobre si irá a ver a Eleazar Gómez al reclusorio para decirle en persona que lo perdona en su corazón, Stephanie Valenzuela comentó: "la verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe, como te digo, el perdón está en mi corazón, pero para no guardar yo un mal sentimiento".