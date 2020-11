Stephanie Valenzuela perdona de corazón a Eleazar Gómez, por la golpiza que le dio

La modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, manifestó en una reciente conferencia de prensa que perdona en el sentido emocional a su ex novio Eleazar Gómez, quien a principios de este mes de noviembre le dio una golpiza en su departamento en la Ciudad de México. El actor permanece en el Reclusorio Norte Preventivo de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada.

Aunque Stephanie Valenzuela (conocida como Tefi Valenzuela) lo perdona en el sentido emocional, resaltó que no lo hará legalmente. "Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, ahora, lo que pasé con la justicia, si decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío".

No le deseo ningún mal, al contrario, espero que encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón simplemente lo perdono en mi corazón.

Al ser cuestionada sobre si irá a ver a Eleazar Gómez al reclusorio para decirle en persona que lo perdona en su corazón, Stephanie Valenzuela comentó: "la verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe, como te digo, el perdón está en mi corazón, pero para no guardar yo un mal sentimiento".

De la misma manera, tras los rumores de que estaba cobrando por una entrevista a un medio extranjero, aclaró: "no he cobrado por ninguna entrevista y eso todos los medios pueden demostrarlo, si he cobrado podrían decirlo". Tefi Valenzuela seguirá viviendo en el departamento donde sucedieron los lamentables hechos, pues ella pagó el arrendamiento por un año, antes de conocer a Eleazar. Asimismo desmintió los rumores con respecto a que recibió una fuerte cantidad de dinero y un automóvil para retirar la demanda en contra de su ex novio.

Eleazar Gómez arrepentido de sus actos violentos

El abogado del actor mexicano, Froylán Díaz, reveló que Eleazar se encuentra arrepentido de los actos que cometió en contra de la modelo peruana Stephanie Valenzuela. A su salida del Reclusorio Norte Preventivo, el abogado fue abordado por los medios de comunicación y ante la pregunta sobre el arrepentimiento del artista, dijo: "sí, está arrepentido".

Froylán Díaz intentó defender a su cliente ante la prensa: "es una persona muy tranquila y no se merece esto, pero pues ni modo". Sin embargo, luego de que una reportera le cuestionara qué era lo que no se merecía Eleazar, el abogado expresó: "la ley debe ser imparcial para las dos partes".

Para finalizar, el abogado Edgar Becerra, otro de los representantes legales de Eleazar Gómez, comentó que no descarta que su cliente pueda enfrentar este juicio fuera de la cárcel. "Está en una etapa completaría de investigación, eso es lo que está (pasando)… los dos meses, esos los determinó el juez, hay una posibilidad (de que el juicio sea en libertad condicional de Eleazar), pero eso es ya conforme a lo que se gestione".

Por otra parte, en un post en su feed de Instagram la modelo peruana agradeció por todas las muestras de apoyo que ha recibido. "Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a 'Cumbia' no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima. Gracias por tanto cariño, quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Los quiero".

En un anterior encuentro con los medios de comunicación, Stephanie Valenzuela mandó este mensaje a todas las mujeres: "quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar todo la seguridad para salvaguardar nuestra integridad".