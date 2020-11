Stephanie Valenzuela y sus primeras declaraciones, tras la supuesta agresión física de su novio Eleazar Gómez

La modelo de origen peruano Stephanie Valenzuela, tuvo un breve encuentro con la prensa de espectáculos luego de la supuesto agresión física que vivió de parte de su novio, el actor mexicano Eleazar Gómez. A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, rompió el silencio y mencionó como se sentía ante lo ocurrido.

Quiero aprovechar las cámaras porque muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar todo la seguridad para salvaguardar nuestra integridad.