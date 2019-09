Stephen King podría haber escrito "IT" bajo efectos de cocaína

Ahora que está muy cerca el estreno de "IT: Capítulo 2", se revive el oscuro pasado de el autor del libro original publicado el 15 de septiembre de 1986, Stephen King, habló sobre su vida y sus fuertes adicciones con la revista "Rolling Stone" en 2017.

"Fui un gran consumidor de cocaína de 1978 a 1986" reveló el escritor para Rolling Stone en una entrevista de 2017.

Justamente fue en el año 1978 cuando Stephen comenzó a escribir una de sus grandes novelas populares "IT", en ese entonces ya era un autor reconocido y contaba con varios Best Sellers como Carrie, Salem's Lot y The Shining.

Mientras el autor tenía problemas con el alcohol también lidió con el consumo de drogas, lo que posteriormente se intensificó y perdió el control sobre el consumo de las sustancias.

Probablemente en el 78, al tiempo que me di cuenta mi consumo de alcohol estaba fuera de control. Bueno, pensé que estaba en control, pero en realidad no”, explicó.

En ese año King vivía en Boulder, California con su familia cuando se le ocurrió la idea de escribir el libro sobre "IT". Comenzó con la idea de un troll que vivía bajo un puente, pero dos años después el concepto se enfocó en las alcantarillas y las criaturas que viven debajo de las ciudades. Posteriormente comenzó escribir la novela a inicios de los años 80, en la época en que su adicción a la cocaína empeoró.

Stephen King ya tenía a sus tres hijos; Naomi Rachel, Joe Hill y Owen King de su matrimonio con Tabitha King, con quien está desde 1971 hasta el presente. En la entrevista King aseguró no recordar como fue con sus pequeños en esos años.

Cuando el reportero le cuestiona cómo balanceó su vida, él responde que no lo recuerda, pues fue un momento "muy borroso" para él. Además, aseguró no recordar absolutamente nada sobre escribir su novela "Cujo", publicada en 1981.

No queda muy claro si Stephen King no recuerda haber escrito "IT", porque no habla abiertamente sobre ese libro en particular, recordemos que ese libro fue publicado en 1986 y entre la primera y idea y la fecha de lanzamiento es justamente el lapso en el que King consumió más cocaína y drogas duras.

El autor de 71 años asegura que su calidad de escrita disminuyó considerablemente durante sus adicciones y clasifica a su libro "The Tommyknockers" de 1987 como un pésimo libro, pues fue el último que escribió antes de limpiar sus adicciones, según comentó en la entrevista de Rolling Stones.

¿Quién es Stephen King?

Stephen Edwin King nació en Porland, Maine un 21 de septiembre de 1947, es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. A lo largo de su carrera ha vendido más de 350 millones de copias y la mayoría de sus libros se han adaptado al cine y a la televisión.

El autor ha ganado numerosos premios literarios como: el Premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy, Premios Locus, el Premio Mundial de Fantasía, Premios Edgar y Hugo, sólo por mencionar algunos.

IT: Capítulo 2

"IT: Capítulo 2" llega a las salas de cine a partir del 6 de septiembre. En este segundo capítulo dirigido por Andy Muschietti podemos ver como después de 27 años, los 'Losers' vuelven al condado de Derry y enfrentan su pero pesadilla: Pennywise hasta terminar con su existencia. La secuela promete ser muy impactante e innovadora, con escenas inéditas escritas por el mismo King para la adaptación.