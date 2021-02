Steve Aoki, Halsey, Lauv y varios famosos más, apoyan a BTS ante comentarios racistas y xenófobos

Diversas celebridades de la industria musical han manifestado su incondicional apoyo a BTS, tras unos comentarios desagradables comentarios racistas y xenófobos de parte de Matthias Matuschik, locutor de la estación radiofónica Bayern 3 de Baviera, Alemania. El DJ y productor estadounidense Steve Aoki, quien ha trabajado con la agrupación orgullosamente originaria de Corea de Sur, comentó en sus redes sociales que era absolutamente inaceptable la forma en que el locutor de radio, "hablaba sobre el odio y el racismo en general y también hacía mis hermanos".

Steve Aoki, quien colaboró en el remix de "MIC Drop" de BTS (y en otros temas más), resaltó estar con Bangtan y condenó el odio de cualquier tipo, señalando que se debe "detener este tipo de prejuicios donde podamos, debemos permanecer unidos, difunde amor, no odio".

Por su parte la cantautora Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey, publicó un mensaje en sus redes sociales, donde expresó estar horrorizada al leer los comentarios que hizo Matthias Matuschik. La intérprete estadounidense resaltó que el racismo y la xenofobia no pueden reducirse a humor en directo.

Las declaraciones irresponsables y asquerosas en un momento, donde el discurso de odio y el comportamiento violento hacia la comunidad asiática se está disparando. Esto es inaceptable, espero que esté en camino una mejor disculpa hacia BTS y a todas las comunidades asiáticas de todo el mundo.

Recordemos que BTS colaboró con Halsey en su éxito global "Boy with luv", canción que forma parte de su EP "Map of the Soul: Persona".

Hace unos días el locutor de radio Matthias Matuschik, habló sobre el cover de la canción "Fix you" de Coldplay que BTS interpretó en su MTV Unplugged. Se refirió a Bangtan Sonyeondan como "pequeños imbéciles" y que este cover que hicieron "es una blasfemia y eso es lo que digo como ateo, esto es un sacrilegio, por eso estarán de vacaciones en Corea del Norte durante los próximos 20 años". Y como si esto no fuera suficiente, comparó a los Idols con un virus que debía eliminarse. "Son un virus de mierda para el que, con suerte, también habrá una vacuna pronto".

En un comunicado la estación de radio Bayern 3, mencionó que el locutor solo pretendía expresar su disgusto por el cover de BTS en su MTV Unplugged. La estación de radio alemana asegura que en ningún momento la intensión era herir los sentimientos de Bangtan y del ARMY.

No existe tal cosa como distintas razas para los seres humanos, nos hace iguales la diversidad de nuestros genes.

Ni la nacionalidad, ni el color de la piel son causa para discriminar o menospreciar a las personas.

Somos diferentes, y eso está bien.#RacismIsNotAnOpinion pic.twitter.com/FD1yD2kr6H — BTS My Wings ᴮᴱ ⁷ (@BTSMyWings_Col) February 27, 2021

El cantautor estadounidense Ari Staprans Leff, conocido como Lauv (grabó junto a Jimin y Jungkook de BTS la canción "Who"), escribió en su cuenta de Twitter: "de pie junto a mis hermanos de BTS, todos continuamente afectados por comentarios racistas tan hirientes como lo que escuchamos en el Bayern 3. Nadie debería tener que soportar esto y juntos debemos levantarnos y detenerlo".

El también cantautor Max Schneider, quien grabó junto a Suga de BTS el tema "Blueberry eyes", se refirió a "Los chicos a prueba de balas", como uno de los grupos más trabajadores y más humildes de la industria musical, recalcando que merecen todo el éxito que se han ganado. "Escuchar palabras tan odiosas en su contra por parte del presentador de radio del Bayern 3 me enfermó. El odio hacia ellos y la comunidad asiática en su conjunto es inaceptable". En el siguiente enlace te comparto como BTS ha ayudado al ARMY:

El ARMY, uno de los fandoms más poderosos y grandes del mundo, están combatiendo estos comentarios racistas en contra de BTS, con muchos mensajes de amor y apoyo en redes sociales. Asimismo han compartidos algunos de los discursos de los Idols que han quedado impregnados en sus corazones. RM, líder de la agrupación, manifestó tiempo atrás: