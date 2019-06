Steven Adler, ex baterista de Guns N 'Roses se habría acuchillado

Steven Adler, ex baterista de la legendaria banda Guns N 'Roses, habría sido hospitalizado luego de una herida de cuchillo autoinfligida en el estómago, que algunos medios llaman un posible intento de suicidio, según TMZ y People. Un representante del músico de 54 años de edad no respondió de inmediato a la solicitud del portal Variety para dar alguna declaración al respecto.

El oficial Mike Lopez, del Departamento de Policía de Los Ángeles, confirmó que las autoridades locales respondieron a una posible llamada suicida el jueves poco después de las 6:30 pm en su casa de Studio City, California.

"Los oficiales determinaron que no había delito y el incidente estaba siendo tratado como una emergencia médica", comentó Mike López al portal estadounidense Variety. "El sujeto fue trasladado a un hospital local con una lesión que no amenaza la vida". No confirmó si dicho sujeto era el ex baterista de Guns N 'Roses.

Steven Adler se unió a Guns N 'Roses en 1985 y es un compositor acreditado en su álbum debut de 1987, "Appetite for Destruction", que es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Sin embargo dos años más tarde cayó en la adicción a las drogas durante el rápido ascenso del grupo al estrellato.

En 1989 se perdió una aparición en los American Music Awards; más tarde se reveló que él estaba en un programa de rehabilitación de drogas. Sus problemas continuaron y finalmente fue despedido de la banda en 1990. Continuó luchando contra el abuso de sustancias a lo largo de los años y fue arrestado por posesión de heroína en 1995.

El músico Steven Adler ha intentado reiniciar su carrera musical, en gran parte sin éxito. Ha hecho algunas apariciones con Guns N 'Roses anteriormente; en 2018 su hermano Jamie hizo una súplica apasionada para que el grupo lo incluyera en sus giras de reunión.