Stranger Things, cuál es el soundtrack de la serie de Netflix

Este 01 de julio se estrenó en Netflix el volumen dos de la cuarta temporada de Stranger Things, la penúltima de la popular serie, que marca el final de dicha entrega, razón por la que todos están hablando del tema.

Ahora, además de tener una producción, historia, reparto y línea del tiempo impecables, la serie se ha destacado por un soundtrack que ha sido del gusto de todos sus fanáticos y ha puesto de moda canciones del pasado que no lograron un gran reconocimiento, hasta ahora con las nuevas generaciones.

Tal es el caso del tema 'Running up that hill (A deal with God)' de Kate Bush, que ha logrado un gran impacto tras ser utilizada como parte de la cuarta temporada, siendo esta la canción favorita de Max (Saddie Sink), misma que la salva de morir en los crueles brazos de Vecna, el villano más imponente de la historia.

Este es el sountrack de Stranger Things 4

Separate ways (Worlds apart) - Journey California dreamin' - The Beach Boys Psycho Killer - Talking heads Running up that hill (A deal with God) - Kate Bush You spin me round (like a record) - Dead or alive Chica mejicanita - Mae Arnette Play with me - Extreme Detroit rock city (Single version) I was a teenage werewolf - The Cramps Pass the dutchie - Musical youth Wipe out - The Surfaris Object of my desire (Single version) - Starpoint Rock me Amadeus (The gold mix)- Falco Travelin' man - Ricky Nelson Tarzan boy - Baltimora Dream a little dream of me - Lous Armstrong, Ella Fitzgerald

