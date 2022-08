Stranger Things, qué apps de Apple y Android son las favoritas de los actores

Con la promoción de las nuevas temporadas de Stranger Things, los prinicpales actores han brindado una serie de entrevistas que permiten a sus fans conocer un poquito más allá de sus personajes.

Es así como los intérpretes de Lucas, Will, Max en la famosa serie de Netflix cuentan cuáles son sus apps favoritas de Apple tanto como de Android, así que presta mucha atención pues hoy en Debate te contamos a detalle lo que dijeron.

Fake Call App

El actor Noah Schnapp que interpreta a Will Byers en Stranger Things se muestra de lo más emocionado por compartir cuál es una de sus aplicaciones en el celular que más le facinan, aunque un tanto extraña explica que es Fake Call.

La aplicación que más le gusta a Noah Schnapp es útil para aquellas ocasiones en las que quieres librarte de un momento incómodo, solo tienes que poner el nombre de quien quieres que aparezca en tu celular como llamada entrante y listo.

"Oh, mira, esta persona me llama, tengo que irme, es asombroso" dice el actor que da vida a Will Byers, incluso hace el ejemplo al fingir que la actriz que hace a Max le llama por teléfono.

Por su parte la actriz Sadie Sink quien hace de Max en Stranger Things también cuenta cuál es su app favorita del celular, aunque en primera instancia acepta que no es tan fan de pasar todo el tiempo frente a la pantalla.

Cámara App

De lo más desenfadada, la joven actriz pelirroja hace como si buscara en su mente alguna aplicación que más use en su vida diaria, y definitivamente detalla que es la cámara lo que más usa para hacer fotos.

Apple Musica App

El personaje secundario Maxine Mayfield cuenta en entrevista que para lo que más usa su celular es para escuchar música, así que es su aplicación de Apple Musica la que más usa y si no es esa entonces usa Spotify.

Te puede interesar:

Spotify

Lucas Sinclair también es uno de los personajes principales como Once, Mike y Dustin, el actor que lo interpreta es Caleb McLaughlin quien declara en entrevista que en definitiva su app favorita que tiene instalada en su celular es Spotify.