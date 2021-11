Stranger Things temporada 4: la aventura continúa en la primavera de 1986; Netflix comparte avance

La espera ha terminado y por fin tenemos un avance de la cuarta temporada de "Stranger Things", la aclamada serie de ciencia ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, una de las series originales de Netflix más exitosas alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales "El Tío Netflix" publicó un teaser de la cuarta temporada de "Stranger Things" titulado "Bienvenidos a California". En el avance podemos ver a tres de sus protagonistas: "Once" (Millie Bobby Brown), "Will Byers" (Noah Schnapp) y "Mike Wheeler" (Finn Wolfhard), quienes ya no son aquellos niños que vimos en la primera temporada de la serie, estrenada en julio de 2016.

En el teaser musicalizado con "A place in California" del cantante Jeremiah Burnham, se muestra un poco de la nueva vida de "Once", quien junto con la familia Byers dejó Hawkins, Indiana, para mudarse a California, esto tras la "muerte" de quien consideraba su papá Jim Hopper (personaje del actor David Harbour).

"Once" le escribe una carta a "Mike", contándole cómo es su vida en California:

Querido Mike, hoy es el día 185. Creo que, por fin, me adapté. Hasta me gusta la escuela, hice muchos amigos. Aun así, estoy lista para las vacaciones, sobre todo porque voy a verte. Serán las mejores vacaciones de primavera de la historia.

Sin embargo, como todo buen fan de "Stranger Things" sabe, "Once" y todos los personajes de la serie, tendrán todo menos, unas tranquilas vacaciones de primavera.

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de "Stranger Things"?

Aunque "El Tío Netflix" no dio una fecha exacta sobre cuando llegarán los nuevos capítulos a la plataforma de streaming, compartió lo siguiente: "en la primavera de 1986, la aventura continúa, 'Stranger Things 4' se estrena a mediados de 2022".

Pero esto no fue todo; también se dio a conocer que la esperada cuarta temporada tendrá nueve capítulos y estos son los títulos:

El club La maldición de vecna ¿Monstruo o superheroína? Querido Billy Proyecto Nina En lo profundo Masacre en el Laboratorio de Hawkins Papá El huésped

¿Estás listo para la nueva temporada de "Stranger Things"? ¿Ya superaste la muerte de Billy, personaje de Dacre Montgomery? ¿Hopper está vivo?