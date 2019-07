Stranger Things tiene a su primer personaje abiertamente gay

Stranger Things es una de las series más aclamadas del momento de la plataforma Netflix; la exitosa producción de los hermanos Duffer estrenó el pasadio 4 de julio su tercera temporada, donde no solo podemos ver como los protagonistas han dejado atrás su niñez sino también al primer personaje abiertamente gay de la serie.

Se trata de "Robin" (interpretado por la actriz Maya Hawke), compañera de trabajo de "Steve Harrington" (Joe Keery). A lo largo de la tercera temporada de Stranger Things muchos llegaron a pensar que un romance surgiría entre ellos, sin embargo, las cosas cambiaron cuando el personaje de "Robin" le confesara sus preferencias sexuales.

Al final la tercera de la temporada "Steve" se armó de valor y le confesó sus sentimuientos a "Robin", quien el hizo una revelación que no se esperada. Le respondió que cuando estaban en la secundaria sentía celos de él porque estaba con la chica que le gustaba a ella.

La actriz estadounidense Maya Ray Thurman Hawke, de 20 años de edad, es hija de la famosa actriz Uma Thurman y del director de cine y guionista Ethan Hawke. Antes de la serie de las hermanos Duffer, participó en "Little Women" y próximamente la veremos en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

En redes sociales además de apoyar el primer personaje abiertamente gay en Stranger Things, se comenta que uno de los protagonistas también sería gay; se trata de "Will Byers" (Noah Schnapp). En uno de los capítulos durante una discusión donde "Will" le reclama a "Mike" por no pasar tanto tiempo juntos como antes, éste le responde: "no es mi culpa que no te gusten las chicas".

La frase pudo haber pasada desapercibida, pero los seguidores recordaron otro diálogo que también podría hacer referencia a esto. En la primera temporada la madre de "Will" (interpretada por Winona Ryder), le cuenta al alguacil que el padre de su hijo lo molestaba por ser "sensible". "Solía decir que raro, lo llamó marica", comentó Joyce Byers.

La sinopsis de esta nueva temporada se resalta que "Eleven" y el resto de la pandilla lucharán por crecer sin que el grupo se divida:

Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano se está acercando. Fuera de la escuela, hay un nuevo centro comercial en la ciudad, y el grupo de Hawkins está en la cúspide de la edad adulta. El romance florece y complica la dinámica del grupo, y tendrán que encontrar la manera de crecer sin separarse. Mientras tanto, el peligro se avecina. Cuando la ciudad está amenazada por enemigos viejos y nuevos, Eleven y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina; evoluciona. Ahora tendrán que unirse para sobrevivir, y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.

La tercera temporada cuenta con ocho capítulos:

"Suzie, ¿me recibes?". "Los adictos a los centros comerciales". "El caso del guarda desaparecido". "La prueba de la sauna". "La fuente". "El cumpleaños". "El mordisco". "La batalla de Starcourt".

Y para todos los fans de esta sensacional serie les tenemos buenas noticias. Los hermanos Duffer declararon que Stranger Things está programada para finalizar en la cuarta o quinta temporada.