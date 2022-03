Stray Kids anuncia las primeras fechas de su nuevo tour "MANIAC"; STAY latinos no pierden esperanzas

En vísperas del nuevo comeback de Stray Kids, la euforia de STAY se ha potencializado al darse a conocer la segunda gira mundial de la agrupación surcoreana. A través de las redes sociales de la boyband que debutó en el 2018, se dieron a conocer las primeras fechas de la gira, pidiendo a los miles de fans alrededor del mundo tener paciencia, pues más shows en otras ciudades serían anunciados.

El tour "MANIAC" de Stray Kids dará inició el 30 de abril en Seúl, Corea del Sur. Asimismo, la extraordinaria agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, llevará a cabo conciertos en Japón y Estados Unidos.

De momento no se han confirmado conciertos de Stray Kids en México o en otro país de Latinoamérica, como parte de su tour 2022. Estas son las primeras fechas para la gira "MANIAC":

30 de abril y 1 de mayo - Seúl, Corea del Sur

11 y 12 de junio - Kobe, Japón

18 y 19 de junio - Tokio, Japón

29 de junio - Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos

1 de julio - Chicago, Illinois, Estados Unidos

3 de julio - Atlanta, Georgia, Estados Unidos

6 de julio - Fort Worth, Texas, Estados Unidos

9 de julio - Los Ángeles, California, Estados Unidos

14 de julio - Seattle, Washington, Estados Unidos

26 y 27 de julio- Tokio, Japón

"Y más", se lee en un cartel con las fechas del segundo tour mundial de Stray Kids, en referencia a otros conciertos que se darán a conocer próximamente. Los fans latinos no pierden la esperanza de un concierto en sus países.

"Que ese 'and more' en el anuncio del world tour, incluya a Latinoamérica", "este tiene que ser el año en que Stray Kids World Tour, en México", "no podré dormir en paz, hasta saber cuáles son las fechas y ciudades de 'and more'" y muchos más, son los comentarios de los fans en Twitter.

Los detalles de los lugares donde se realizarán los conciertos, así como información sobre la venta de boletos, se dará a conocer más adelante.

La noticia del nuevo tour de Stray Kids, llega en medio de los teasers sobre el comeback de la banda. El próximo 18 de marzo lanzarán el mini álbum "ODDINARY", con la canción principal "MANIAC" (nombre que también se le dio a la gira que iniciarán en abril).

El álbum también incluirá las siguientes canciones: "Venom", "Charmer", "Freeze", "Lonely St.", "Waiting for us" y "Muddy water". Anteriormente, fue lanzado un espectacular y alucinante tráiler sobre el esperado comeback de los Idols.