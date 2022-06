Stray Kids lleva a STAY a fabulosa función de "Circus", como parte de su segundo mini álbum japonés

¿Cómo sería ir a una función de circo con Stray Kids? Mucha música y diversión garantizada junto a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin. La agrupación perteneciente a la cuarta generación del K-Pop, llevó a cabo un nuevo comeback en Japón, uno de los mercados más importantes dentro de la industria musical. "Los niños perdidos" lanzarán su segundo mini álbum japonés, "Circus"

El EP será lanzado el próximo 22 de junio e incluye seis canciones: los temas inéditos "Circus", "Fairytale" y "Your eyes"; así como las versiones japonesas de "Venom", "Maniac" y "Silent cry".

Cabe recordar que el primer mini álbum japonés que publicó Stray Kids, fue en noviembre de 2022. Se trata de "All In", con canciones como "Fam", "One day" y "All In", el tema principal del EP. También se incluyeron las versiones japonesas de "God's menu", "Back door", "Top" y "Slump".

"Circus" es le segundo mini álbum japonés de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

Sobre su nueva canción principal en japonés, "Circus", fue escrita y compuesta por 3RACHA, la propia unidad de producción del grupo, compuesta por los Idols Bang Chan, Changbin y Han. Asimismo, el líder de Stray Kids participó en el arreglo de la canción.

"Circus" es un adictivo hip-hop, cuya letra está ambientada en el arte circense. A través de esta canción, Stray Kids le dice a STAY que cuando sientan que están a punto de caer, debido a cualquier situación, deben recordar que el show debe continuar. Dicho en otras palabras, aunque nos caigamos, debemos levantarnos, ya que la vida sigue.

Stray Kids debutó en el 2017. Foto: JYP Entertainment

Letra en español de "Circus" de Stray Kids

La voz del éxito es como un megáfono

Sin que nadie lo note, cambiamos nuestros modos

Día a día continuamos perfeccionándonos

Es un show histórico, ven y hazlo de esta manera

Rebota, rebota y salta como una super pelota

Que simplemente no te importe nada más

Adelante, mira un poco, nuestras acrobacias son invencibles

Vamos a hacerlo, contigo, con elefantes y con jirafas

Trae el fuego

Ring-ring-ring haciendo malabares quemaremos esto

Un payaso que es estrella de rock

Ring-ding-ding-di-gi-ding nosotros mandaremos en esta ciudad

El show comienza con un bang, bang, bang

Desde la mañana a la noche jugamos, jugamos, jugamos

Mantén a los reyes listos

Un ciclo que nunca termina

¡El show debe continuar!

Mientras las flamas aún están vivas

Enfócate, ¡arriba!

La cortina se está abriendo

¡Bien-bienvenidos a la zona!

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Tu cuerpo también comienza a moverse

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Todo es tan cautivador

Como estar atrapado en tu propia mente

Así que, bienvenido a mi hogar

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

¿Puedo tener su atención, mis damas y caballeros?

Es el comienzo de la segunda fase

Nadie puede hacerlo de esta manera

Comencemos, mis saludos una vez más

Bam, pa-ra-da-da que explote lo que nos envuelve, enciende el cañón, explota (Bam, bam!)

Na, na-na-na-na

El rey está en la soga

Trae el fuego

Ring-ring-ring haciendo malabares quemaremos esto

Un payaso que es estrella de rock

Ring-ding-ding-di-gi-ding nosotros mandaremos en esta ciudad

El show comienza con un bang, bang, bang

Desde la mañana a la noche jugamos, jugamos, jugamos

Mantén a los reyes listos

Un ciclo que nunca termina

¡El show debe continuar!

Mientras las flamas aún están vivas

Enfócate, ¡arriba!

¡Bien-bienvenidos a la zona!

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Tu cuerpo también comienza a moverse

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Todo es tan cautivador

Como estar atrapado en tu propia mente

Así que, bienvenido a mi hogar

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Ahora, esto es lo que estabas esperando, oh, sí

Voces intoxicadas suben y caen

Oh-oh, no hay escondite

Oh-oh, nunca muere

Continuemos esta fiesta

Ta-ta, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ta-ra

Ta-ta-ra, ta-ta-ra

Ra-ta-ta, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ta-ra, ta-ta-ra

¡Vamos!

Todo es tan cautivador

Como estar atrapado en tu propia mente

Así que, bienvenido a mi hogar

Se siente bien ahora, se siente bien ahora

Con respecto al MV de "Circus", es tan adictivo como la canción. A través del audiovisual, Stray Kids presenta a STAY su propia versión del metaverso de "Los chicos perdidos", donde los Idols se enfrentan a versiones de sí mismos, a través del baile y acrobacias.

Por otra parte, Stray Kids ofrecerá cuatro conciertos en Tokio, Japón, como parte del World Tour Maniac: 18 y 19 de junio; 26 y 27 de julio.