Stray Kids muestra su poder artístico ante Moon Jae-in, Presidente de Corea del Sur y líderes árabes

También se incluyó el tradicional tambor musical "Jang-Gu" acompañado de una elegante actuación de ballet folclórico de los Little Angels, un dinámico taekwondo sincronizado acrobático, demostración de lucha de K Tigers y una selección de éxitos modernos del K-pop.

Este fin de semana la boy band Stray Kids conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin , llevó a cabo de manera honorable el nombramiento recibido, al desempeñar un muy buen papel en la promoción del Pabellón de Corea y la cultura coreana en la Exposición Universal de Dubái, bajo el tema "Conectando corazones, creando el futuro".

