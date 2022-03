¡Stray Kids se supera a sí mismos! Lanzan la poderosa "MANIAC", como parte de su nuevo comeback

La agrupación surcoreana Stray Kids demuestra con creces ser dignos representantes de la nueva generación del K-Pop. Han llevado a cabo un nuevo comeback que ha superado las expectativas de STAY (nombre de su fandom). Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin, han lanzado su sexto EP "ODDINARY", con la canción principal "MANIAC", la cual podemos describir como poderosa, enérgica y adictiva, un tema musical para nada ordinario.

El título del nuevo EP de Stray Kids, es combinación de dos palabras: "odd" y "ordinary", connotación que hace referencia a que "todos los que somos ordinarios, también tenemos lados extraños, en otras palabras, las cosas extrañas pronto se volverán ordinarias", externó la boyband originaria de Corea del Sur en una entrevista para StarNews.

Con este nuevo trabajo musical, "los niños perdidos" señalaron que mostrarán su energía potencial y alocada, en el sentido de "extraordinario" y "nuevo lado".

La canción principal, "MANIAC", es un himno para las "personas extrañas" que rompen las normas y expectativas sociales "ordinarias", establecidas por el mundo. Fue escrita y compuesta por Bang Chan, Changbin y Han (3RACHA), junto con el productor VERSACHOI.

Hablemos también sobre las demás canciones que conforman el EP "ODDINARY", el cual inicia con "Venom", que trata sobre la imposibilidad de escapar del encanto fatal que tiene la otra persona, en otras palabras, como quedar atrapado en una telaraña.

"Si escuchas atentamente el sonido instrumental, armonioso y la letra impresionante que es espeluznante de escuchar, serás adicto a esta canción, aunque sea solo una vez", manifestó Stray Kids a través de un comunicado del sello discográfico JYP Entertainment.

Stray Kids debutó en el 2017; la banda fue lanzada y es representada por JYP Entertainment.

Una parte de la letra de "Charmer" dice: "¡no puedes soportarlo, yo soy el encantador!". Esta canción expresa la confianza "de que todos no tienen más remedio que enamorarse del encanto único de Stray Kids", El punto es el sonido de la flauta que desencadena la danza interior.

Por otra parte, "Freeze" es un hip hop enérgico. "Esta es una canción donde realmente puedes sentir el lado alegre de Stray Kids. Tratamos de expresar la voluntad de superar el problema con la letra para romper el hielo, 'no tengo tiempo para derretir el enorme iceberg que se interpone en mi camino', el final de la canción es muy impresionante".

El EP, con una duración de veintidós minutos y tres segundos, es un sube y baja de emociones, donde los integrantes de Stray Kids dan muestra de lo mucho que han crecido como personas y artistas. Así como esa energía poderosa, también podemos deleitarnos con sus encantadores vocales, como es el caso de "Lonely St".

"Es una canción que muestra claramente la dirección de que Stray Kids está listo para llegar al final, incluso si es un camino solitario y difícil, 'avanzaremos sin mirar atrás'". Todo esto se expresa a través de las voces ásperas y la fuerte voluntad de los Idols.

En "Waiting for us", interpretada por Bang Chan, Lee Know, Seungmin e I.N., se explica cómo esperar a alguien en la primavera, después de que se ha ido el invierno. El EP culmina con "Muddy Water" a cargo de Changbin, Hyunjin, Han y Felix, donde le declaran la guerra a la generación anterior, la cual se rehúsa a comprender a los adolescentes como ellos.

Cabe mencionar que así como en "MANIAC", Bang Chan, Changbin y Han, escribieron y compusieron el resto de las canciones de "ODDINARY". Lee Know, Seungmin e IN co-escribieron "Waiting for us", mientras que Hyunjin y Felix, "Muddy Water".

Con respecto al MV de "MANIAC", podrá ser todo, menos ordinario. El audiovisual, además de la extraordinaria coreografía y los sensacionales outfits que usa en diversos escenarios, muestra a los ocho integrantes de Stray Kids aceptando sus personalidades "no tan normales" y no cediendo a las rígidas normas de la sociedad.

"¡Vamos! Todos, relájense, dejen de pretender que son normales, sus sonrisas se ven raras, cuando la cerradura se abre, todos somos iguales, tus ojos no pueden engañarme. Mi verdadero yo ha sido liberado, estoy recuperando mis sentidos, luego de haber parpadeado una vez, vuelve. Nuevamente, nos disfrazamos de lo que la sociedad considera 'normal'", canta Stray Kids en la primera parte de "MANIAC".

"ODDINARY" llega siete meses después del lanzamiento de su segundo álbum de estudio "Noeasy", con la canción principal "Thunderous".