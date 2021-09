"Su mami y yo no estamos en guerra", Juan Soler llora al leer carta a sus hijas por su divorcio de Maki

Juan Soler, reconocido actor de teatro y televisión argentino (nacionalizado mexicano), estuvo recientemente en el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, donde leyó una emotiva carta dedicada a todos los hijos de padres divorciados, en especial a sus hijas Mía y Azul, frutos del matrimonio que tuvo con la actriz argentina Maki.

"Amados hijos, sé que están tristes y tal vez hasta enojados porque su mami y yo dejamos de estar juntos, no quiero que se sientan así, no quiero que vean nuestra separación como un abandono, ni que crean que no me importan", manifestó Juan Soler, quien resaltó que sus hijas son y seguirán siendo "lo mejor que me ha pasado en la vida y que nada ni nadie, logrará nunca que renuncie a ustedes".

Juan Soler y Maki era una de las parejas más queridas y uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo. A fines del 2018 sorprendieron a sus miles de seguidores al anunciar su separación tras 15 años de matrimonio; en un comunicado manifestaron que la decisión fue en mutuo acuerdo.

En su carta, el actor de 55 años de edad les dijo a sus hijas Mía y Azul Soler, que pese al haberse divorciado de su mamá, "yo estaré para ustedes siempre, cuando me necesiten y cuando no, cuando triunfen y cuando se equivoquen, cuando ríen o lloren, cuando quieran ser escuchados o están en silencio".

Juan Soler junto a sus hermosas hijas Mía y Azul. Foto: Instagram @juansolervalls

Asimismo manifestó a los hijos de padres divorciados no buscar culpables y que no se sientan culpables por nada, pues las parejas cambian con los años y sus historias también, "pero el amor de los padres a sus hijos no cambiarán nunca, su mami y yo no estamos en guerra, estamos ajustándonos para ustedes, para que estemos bien todos y no nos falte nada".

Juan Soler prometió a sus hijas que Maki, siempre ocupará "un lugar importante en mi corazón porque me dio el mejor regalo del mundo, me dio a ustedes, sus sonrisas, que siempre me quitan la tristeza con sus travesuras".

Leer más: "No estoy capacitada para despedirme de Tokio", expresó Úrsula Corberó, actriz de La Casa de Papel