"Su noviecillo", Galilea Montijo y Andrea Legarreta apoyan a Ángela Aguilar y atacan a Gussy Lau

El compositor sinaloense René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, reveló estar saliendo con la cantante Ángela Aguilar, la llamada "Princesa de la música mexicana", hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano. Esto lo dio a conocer, luego de que se filtraran unas imágenes de ambos en redes sociales.

Gussy Lau comentó haber compartido un video junto a Ángela Aguilar con sus amigos más cercanos en Instagram ("close friends"), pero uno de ellos le tomó un screenshot y lo divulgó con otras personas fuera de ese círculo de amistades.

Ante esto, el también cantante de 33 años de edad y originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, ha sido severamente criticado. Usuarios de redes sociales han manifestado que no debió traicionar la confianza dela hija de Pepe Aguilar y publicar dicho video, cuando habían acordado mantener su relación en privado.

Al ser esto el tema del momento, en el programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, apoyaron a Ángela Aguilar y atacaron a Gussy Lau.

La conductora de televisión Galilea Montijo, esposa del político Fernando Reina Iglesias, opinó que la intérprete de temas como "La llorona" o "Ahí donde me ven", deben estar muy defraudada del compositor sinaloense.

"Porque en ese momento lo consideraba su noviecillo, a lo mejor se estaban conociendo o saliendo, y efectivamente si tu no estás de acuerdo en algo, por eso son dos, los dos tienes que estar de acuerdo en algo, para qué lo comparte él".

Cabe recordar parte de las declaraciones que dio Ángela Aguilar sobre esta situación, mediante un video que publicó en sus redes sociales. "Me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma".

Por su parte, Andrea Legarreta, esposa del cantante Erik Rubín (integrante de Timbiriche), manifestó que en algunas relaciones, no falta el "novio abusivo" que quiere pasarse de lanza.

"También es una imagen, que si son novios, he visto muchos novios que suben fotos igual así, como que se puso de moda, que se chupan la lengua, pero evidentemente si a ella no le gusta y si no está de acuerdo, ojo a todas las chicas y chicos: no se dejen tomar también ciertas fotos porque nunca falta el novio abusivo o alguien que quiere pasarse de lanza, y a lo mejor en quien tú confías después te defrauda".