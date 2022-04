"Su peliculita", dice presidente de Canaco en Matamoros, Tamaulipas tras comentario de Eugenio Derbez

La semana pasada el actor y comediante Eugenio Derbez, protagonista de la serie "La Familia P. Luche", fue criticado en redes sociales por supuestamente haber dicho que Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México, era un pueblo pequeño, lo que provocó la molestia de varios ciudadanos y empresarios de esta ciudad en el norte de la República Mexicana.

Fue en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, donde el esposo de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, compartió que estaba trabajando en una película basada en la vida de Paloma Noyola Bueno, una joven estudiante conocida como "la niña Jobs", originaria de Matamoros, Tamaulipas, quien posee un fantástico talento en las matemáticas.

La controversia de Eugenio Derbez surgió a raíz de estas palabras: "es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país".

Ante esto, Joel Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Matamoros, manifestó en una entrevista para El Sol de Tampico, que no busca crear un conflicto con el también productor de televisión y cine, pero en este sentido, los matamorenses podrían criticar a la película "CODA" y calificarla como un proyecto pequeño.

Esto equivale a decir que Matamoros es un pueblito, como decir su peliculita fue la que ganó, porque es una película muy pequeña.

Cabe mencionar que el actor, de 60 años de edad, forma parte del elenco estelar de "CODA", la cual, en la pasada entrega de los Premios Óscar 2022, fue galardonada como "Mejor película".

Asimismo, Joel Gómez informó que le fue enviada una invitación a Eugenio Derbez, vía Twitter, para que visite y conozca Matamoros, Tamaulipas.

"Lo estamos invitando pata que venga y conozca realmente lo que es Matamoros, que conozca realmente lo que vale, todas las instalaciones que tiene, la industria, lo que aporta al Producto Interno Bruto, lo fiscal, la aduana".

Además, resaltó tener una exquisita gastronomía y mucho que ofrecer: "venga y conozca, no es ofensivo contra él, a lo mejor es desconocimiento, a lo mejor le informaron que así es Matamoros, es un error y por eso lo estamos invitando con todo respeto".

Con respecto a esta polémica, la ex pareja sentimental de la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo, externó que su comentario fue malinterpretado. Esto dijo en un reciente evento en la Ciudad de México:

"Es como si digo, hay un pueblito aquí en la Ciudad de México, de hecho, filmamos unas escenas a las afueras de México y es como una especie de pueblito, que hay muchos, a eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no que Matamoros fuera un pueblito, no soy tan ignorante".