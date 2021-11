"Su semblante está tranquilo", nieta de Carmen Salinas revela que la actriz está en constante riesgo

Tres neurólogos coincidieron tras los estudios que llevaron a cabo, que la actriz sufrió un daño irreversible y ya no despertará del coma . Sus familiares esperan que ocurra un milagro y Carmen Salinas vuelva a abrir sus ojos. Tanto sus fans como muchos famosos, se han unido en una cadena de oración.

"La vemos tranquila, su semblante está muy tranquilo, su piel está hermosa", expresó Carmen Plascencia con la voz entrecortada, ante la delicada situación de su abuela. "Siempre se me quiebra la voz con eso, se ve preciosa mi abuelita y está estable".

La ex Diputada Federal y productora de la obra musical "Aventurera" , sufrió la semana pasada un derrame cerebral y actualmente sigue en coma . Bajo un estricto protocolo ante la pandemia de Covid-19 , los familiares más cercanos de Doña Carmelita Salinas han podido ingresar al área de terapia intensiva y poder verla.

En una entrevista que Carmen Plascencia , nieta de la actriz Carmen Salinas , tuvo para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, compartió el reciente parte médico de su abuela. Hasta el momento no hay ninguna mejoría; externó que se encuentra estable, pero en "constante riesgo".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.