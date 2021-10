¡Su sueño es conocer a Jin! BTS es la mejor medicina para Arturito, ARMY boy con autismo y epilepsia

Como lo hemos recalcado en anteriores publicaciones, BTS llega a la vida de sus fans cuando más los necesitan. Tal y como ha sido el caso de Arturito, un pequeño y adorable ARMY boy que ha conquistado el corazón del fandom. Uno de sus grandes anhelos es conocer a su bias Jin, el mayor de los integrantes de Bangtan Sonyeondan.

Su mamá ARMY, Gabriela Pensamiento, en verdad una mujer digna de todo nuestro respeto y admiración, hará todo lo que esté a su alcance para cumplir el sueño de su hijo.

Todos los niños del mundo no deberían sufrir, ellos son la alegría de cada mañana, de cada tarde y de cada noche. Son almas puras que merecen todo lo mejor, pero cuando los reyes del hogar sufren, el corazón de sus seres queridos simplemente se estruja. La música de BTS ha sido su mejor terapia y medicina.

Arturito a su corta edad fue diagnosticado con autismo moderado (un trastorno neurológico que afecta la socialización, entre otras cosas), discapacidad intelectual y epilepsia. Como si esto no fuera suficiente, el médico neurólogo le dijo a la mamá y abuelita de este ARMY boy, que estaba a un paso de la leucemia.

"No nos dio tiempo de hacer drama, de llorar, de este proceso de duelo: me enojo, reclamo y luego lo acepto. 'Arturo tiene autismo, punto, hay que ponernos a trabajar, ¿qué vamos a hacer?'", expresó Gaby, mamá del menor, durante una charla con Debate.

La vida de Arturito ha cambiado gracias a BTS. Foto: Instagram @gabypensamiento

Ante el diagnóstico de su hijo, debían a la de ya buscar un médico hematólogo, pues Arturito estaba a nada de tener cáncer en su sangre.

"Hay mucha ignorancia incluso en los profesionistas, el hematólogo con quien nos mandó el neurólogo, no lo quiso atender, ¿por qué?, no sabemos, hasta que encontramos a una hematóloga de adultos que se atrevió a atenderlo, nos dijo: 'algo anda mal con tu hijo'". Arturo debió ser sometido a más estudios clínicos.

Gabriela Pensamiento, quien es mamá soltera, nos compartió que su hijo ahora tiene una deficiencia en el páncreas que hace que el hierro no se distribuya en el cuerpo, "cuando él come, no lo manda a donde debe de ser y provoca estas anemias severas, hay que meterle el hierro vía intravenosa cada determinado tiempo, pero, como es un niño con autismo, no lo puedes tener en un consultorio con un catéter en la vena quietecito, no, es meterlo al quirófano, meterle anestesia, que entre un neurólogo por si hay una ausencia, Arturo ha pasado por muchas cosas".

Gaby externó que Arturito "nació relativamente bien, todo iba perfecto". A los nueve meses de nacido comenzó con algunos problemas. "Él empezó con epilepsia a esa edad, tomamos las medidas pertinentes (llevarlo al médico)".

Arturo no convulsiona, tiene ausencias que son parecidas, pero al igual que las convulsiones mata neuronas y puede dejar secuelas, "si las atiendes rápido no pasa nada, incluso se puede curar".

Un tiempo después Gaby comenzó a notar que su hijo no hacía caso, le hablaban y él "siempre estaba en otro mundo". No gateó, no daba indicios de querer caminar y batallaban para que comiera. No mostraba ningún avance en los tratamientos médicos.

Conforme pasaba el tiempo, su familia veía otras cosas en su comportamiento: "donde había mucha gente él se alteraba, se tapaba los oídos, se mecía, creíamos que era berrinchudo, pero no, eran rabietas de frustración, ya muchos después empezaron las crisis, es tanta la frustración que se agreden solos".

Posteriormente fue diagnosticado con autismo moderado y los otros trastornos antes mencionados.

Al saber a ciencia cierta lo que Arturo tenía, llegaron otros retos para su mamá, su abuela y una tía, las tres mujeres quienes han estado al pie del cañón. Debían encontrar una buena terapeuta, una buena escuela a la cual pudiera asistir y más.

BTS es la mejor medicina y terapia para un fan con autismo

Gabriela Pensamiento manifestó que este pequeño fan de BTS, asistió a escuelas de gobierno donde lo trataron mal, sufrió bullying, no le hacían caso; también fue a escuelas de gobierno para niños especiales "donde no los cuidan bien, los maltratan, Arturo se salió a la calle, se pegó en la cabeza, hemos pasado todo".

Una terapeuta con la que iba, solo les sacaba el dinero y no tenía avances; afortunadamente pudieron hallar una escuela donde su le enseñan y lo cuidan muy bien.

"Conforme van creciendo, todo se va haciendo más evidente, las frustraciones, se tiran al piso, los juzgan, lo sacan de los restaurantes, del súper, todo eso hemos pasado, él avanzado muy lento, a todos nos ha costado un poco de trabajo, pero ahí va, lento pero seguro, mucho rechazo como con otras personas, lo juzgan, lo señalan, lo etiquetan, la misma familia, desde ahí empieza".

Asimismo mencionó que en el sector salud público, "no hay absolutamente para los niños como él". Arturo es tratado en el sector privado y para poder pagarlo, Gaby trabaja en tres lugares. "Todo es caro, especialistas, medicinas, escuelas".

"Arturo era cliente de los hospitales, el autismo casi siempre viene acompañado de una enfermedad, es muy raro que venga solo, el autismo no es una enfermedad, es un trastorno neurológico, pero Arturo tiene epilepsia, más aparte batalla con lo de la sangre y antes tenía un sistema inmune deficiente, estuvo en el hospital muchas veces, de repente se le cerró la tráquea, dejó de respirar y dices no entiendo, él vino a este mundo a estar feliz...y no".

¿Cómo llega BTS a la vida de Arturo?

BTS llegó a la vida de Arturito y su familia durante la pandemia. "Los niños como él necesitan tener una rutina para no sentirse frustrados, tristes, enojados, iba a su escuela, a sus terapias", contó Gabriela Pensamiento.

Al comenzar la cuarentena que parecía que nunca acabaría, el médico fue muy claro con Gaby, por ningún motivo Arturo debía salir a la calle, ni asomar la nariz por la ventana, ya que era una persona de alto riesgo si llegaba a contagiarse de Covid-19.

Su rutina cambió por completo. "Durante la pandemia tuvo muchas crisis donde se pegaba en la cabeza, se mordía la boca, se jalaba el cabello, entraba en una frustración espantosa". Durante este tiempo Gabriela sufrió la pérdida de su abuela.

Por lo general Arturo veía en el celular o en su tablet, videos con cosas girando. Un día llegó con su mamá, le dio el celular mientras hacía un ruido como tarareando, no supo de qué se trataba. El niño lloró por varios días, pues quería volver a ver un video en particular, pero sus familiares no tenían idea de cuál.

Revisando el historial de YouTube, Gaby comenzó a mostrarle varios videos a su hijo, para saber cuál era el que quería ver. Se trataba del MV "Fake Love" de BTS. ¿Cómo encontró Arturito este video musical? No cabe duda que el destino es maravilloso.

Cuando reprodujeron "Fake Love", el menor tomó el celular y se fue a un sillón. Sus familiares estaban sorprendidos de que estuviera escuchando una canción.

La parte que tarareaba, era una parte de la canción donde Jin tiene una nota alta en 'Fake Love', esa era la canción que él buscaba.

Arturo la escuchaba una y otra vez; como toda mamá, no pudo evitar preocuparse por saber que cantaba la agrupación musical surcoreana, esperaba que no se tratara de algo similar a las letras explícitas del reguetón. Ante esto investigó sobre BTS y se encontró con un universo musical extraordinario.

Al buscar otras canciones de "Los chicos a prueba de balas", encontraron "Black Swan". "Yo decía: 'está como muy oscura y si se altera', nada pasó, hasta empezó a querer hacer la coreografía, luego descubrimos 'Boy with luv', tiene muchos colores, lo va a estimular y se va a poner bien ansioso, nada".

En su búsqueda llegaron a "IDOL" y "MIC Drop"; al ser canciones con mucho estruendo, podrían alterar a Arturito, pues a las personas con autismo les afectan los ruidos fuertes.

La primera canción que a Arturo le gustó de Jin, fue "Moon". Después descubrieron "Euphoria", "Spring Day" (una de sus favoritas) y "Stay Gold". Al encontrarse con "Epiphany", todo cambió.

Esta canción solista de Kim Seokjin marcó un antes y un después en el tratamiento de Arturito.

Jin es conocido como el Worldwide Handsome de BTS.

Al escucharla por primera vez "se quedó quietecito, hasta empezó a hablar, fue la primera canción a la que le subió a todo volumen". Esto sorprendió a la familia del ARMY boy.

"En la pandemia él entró en una frustración horrible, de la rabieta pasamos de inmediato al berrinche, se empezó a pegar, se mordía todo el labio, era tanta la desesperación, no había nada, ni terapia, ni medicina, ni yo lo podía calmar".

En una ocasión tras una rabieta de su hijo, entre la desesperación ya no sabía qué hacer, hasta que le puso en el celular "Epiphany".

Dejó de llorar, de golpearse, me quitó el celular y solo me dijo: 'mamá, Jin, ifany', se fue al sillón y se acabó.

Desde hace más de un año que el menor escucha "Epiphany", se acabaron las crisis: "rabietas esas no se van a acabar, pero se calma rapidísimo".

Ya sabemos que si Arturo se pone, como le decimos aquí, bien heavy metal, ponle 'Epiphany', ahorita se acaba el problema y sí, así fue como BTS llegó a nuestras vidas.

La terapeuta que atiende a Arturito no podía creer lo que estaba viendo. Gaby le envió un video con una de sus crisis y lo que pasaba tras escuchar la música de BTS. "Me habló y me dijo: 'no lo puedo creer, esa música y esos niños hicieron lo que yo no he podido hacer en un año y medio con terapia'''.

El neurólogo le quitó dos pastillas de las siete que tomaba. Cuando no quiere hacer su tarea, se pone un gorro de BTS que le regalaron y problema resuelto.

"Como no quieren que yo esté agradecida con esos niños, si han hecho esto. Todos somos ARMY, desde Arturo, mamá, abuela, tía y hermanito".

El gran sueño de Arturo es conocer a su bias, Jin de BTS

Cierto día estaba cantando "Epiphany" y de pronto comenzó a llorar. Le preguntó a su mamá dónde estaba Jin. "Yo no sabía qué decirle, le decía que estaba trabajando y que estaba en otro país".

Asimismo le dijo que algún lo conocería; Arturito le preguntó si el cantante de BTS vendría a su casa, "no sé si va a venir a tu casa, pero algún día lo vas a ver; si no lo puede conocer en persona, una videollamada o un video donde todos en particular Jin, lo salude".

Meses atrás la historia de este ARMY boy se dio a conocer, luego de que Gabriela Pensamiento publicará en sus redes sociales un video en apoyo a una fundación que ayuda a personas con autismo, "para ayudar a quitar tanta ignorancia".

Una fanbase de BTS en Argentina, se puso en contacto con la mamá ARMY para pedirle autorización y compartir el video de su hijo, ya que tenían un evento sobre el autismo. La historia de Arturo se hizo viral ante esto y ha llegado a Corea del Sur, Japón, Brasil, Argentina, Estados Unidos y varios países más.

"Yo lo único que quiero es que él algún día los pueda conocer o yo tenga la posibilidad de llevarlo a un concierto, espero que aguante la multitud, pero como van a ser ellos, espero que sí. Los boletos son carísimos y es donde entra la disyuntiva de mamá: o pago todo lo que hay que pagar, o lo llevo, yo no sé que hago, pero si lo llevo".

Algunas fans de BTS han donado medicamento para Arturo, una ARMY le mandará una ARMY Bomb: "no lo hago con esa intención, sino para que cumpla su sueño".

BTS se ha convertido en la medicina que Arturito necesita: "esos chicos, sin saberlo y no creo que solo para mi hijo, son sanadores, dan otro tipo de mensaje, no cantan tonterías, son sanos, la gente mal intencionada o que hace las cosas fingiendo, se nota, artistas, personas, profesionistas, estos niños no se ve que finjan, lo hacen de acá (del corazón)".

Gaby nos compartió unas palabras que externó en una conferencia a la que fue invitada:

"A la gente se le aprecia por lo que llevan en el alma, mi hijo es un alma pura y a veces no valoramos eso, los etiquetas: está gordo, está flaco, es gay, no es gay, está blanco, está negrito, es oriental, todos somos exactamente iguales, estos niños logran este mensaje de cero etiquetas".

Gabriela apoya incondicionalmente a su hijo Arturo. Twitter @gabypensa

La vida de este ARMY boy de BTS ha cambiado para bien: "ya socializa, habla, eso es lo más importante, ya se puede comunicar, avanzó más en la escuela, si a él le ayudó, yo obviamente lo voy a apoyar y más estos niños que son sanos, emocionales".

Durante la charla con Gabriela Pensamiento, Arturito nos regaló un concierto en primera fila, lo vimos cantar y bailar "Dynamite", "Stay", "Telepathy" y otras más.

BTS llegó a su vida cuando más lo necesita; la música de "Los Príncipes del Pop" ha logrado en él lo que no han podido sus medicamentos y terapia

BTS son más que cantantes, son sanadores del alma, del corazón, son salvadores de vidas.

¡I purple U Arturito!

