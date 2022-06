Su talento ha traspasado fronteras pintando para ayudar

Michael Dergar es un artista expresionista de arte moderno que ha creado un movimiento de inclusión en el arte para la comunidad con discapacidad en Estados Unidos, México y Europa.

Su pasión por la inclusión lo representa por medio de su trabajo como artista exitoso y su misión en la vida de crear conciencia y educar a la sociedad en igualdad, respeto e inclusión a los artistas con discapacidad en todo el mundo.

El inicio del éxito

Michael Dergar, orgullosamente mazatleco, es licenciado en Educación Pedagógica, Ciencias y Educación Especial, profesión que lo llevó a impartir clases en el colegio El Pacífico, en la materia de Biología. Sin embargo, siempre tuvo la inquietud de pintar, es por ello que decidió tomar clases de pintura en lo que ahora es el Centro Municipal de Artes. Pero su deseo de superarse lo llevó a emigrar a Estados Unidos, donde encontró más oportunidades de cristalizar sus sueños profesionales, tanto en la educación como en la pintura. Tras muchos esfuerzos y años de trabajo, en 2010 crea la fundación The Academy of Special Dreams, organización que reconoce el talento de los artistas con discapacidades para que se les valore por su arte y no los discriminen por ser discapacitados.

El artista ha recibido reconocimientos por su trabajo.

Michael ha realizado más de 67 eventos y exhibiciones de arte profesional e inclusivas internacionalmente con la misión en su vida de ayudar a artistas y comunidad con discapacidad para que logren sus sueños en el arte y sean incluidos en la sociedad. El experimentado artista conoce bien lo que es tener una discapacidad, ya que él cuando niño tuvo problemas en las piernas, situación que lo limitaba a realizar ciertas actividades físicas.

Pienso que todos tenemos de alguna manera alguna necesidad especial ya sea física o intelectual. Yo sé lo que se siente ser discriminado, por una condición que tuve de niño. Gracias a Dios aquí estoy poniendo un granito de arena y haciendo la diferencia para poder ayudar y traer conciencia que tenemos los mismos sueños y aspiraciones que cualquier persona”, compartió el también docente, que lleva más de 25 años radicando en Estados Unidos.

Exposiciones y altruismo

Michael Dergar vive en Pasadena, California, y por medio de su fundación ha ayudado a más de 250 artistas, escuelas, programas educativos de transiciones, exhibiciones de arte inclusiva y organizaciones en diferentes países y artistas a que se les tome en cuenta por su talento y sean incluidos en la sociedad y promover conciencia para que por medio de su talento puedan lograr el éxito en el arte y sean reconocidos sin importar su discapacidad.

En 2021, a través de su asociación donó un total de 30 sillas de ruedas, 25 al Sistema DIF Mazatlán y cinco más a personas independientes que ya le habían solicitado este apoyo, que les ayudará a tener una mejor calidad de vida. La entrega se realizó al exterior del teatro Ángela Peralta.

En 2021 entregó sillas de ruedas a personas con discapacidades.

En Mazatlán financia al Centro Cultural Bauprés, que dirige la también artista Dory Perdomo, así como también colabora con otras cinco organizaciones locales que se dedican a ayudar a personas con discapacidad.

Michael ha encontrado su misión en la vida a través del arte, al apoyar a las personas talentosas o artistas emergentes con alguna discapacidad para que sean incluidos en la sociedad, a través de su Academy of Especial Dreams Foundation en Estados Unidos, que ya cuenta con 12 años ayudando a lograr sueños.