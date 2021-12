¿Su última voluntad? Anel Noreña sí podría ser enterrada junto a José José

México.- En distintas ocasiones la actriz Anel Noreña, heredera universal de José José, su segunda esposa y madre de dos de sus hijos, ha externado sus deseos de ser sepultada al lado de quien fue el gran amor de su vida cuando se despida de este plano.

Y por primera vez la actual titular del nicho en donde descansan los restos del Príncipe de la Canción se pronuncia sobre el tema y reconoció que es muy probable que cuando Anel muera sea sepultada junto al cantante.

Martha Ortiz, la prima de José José, habló para las cámaras de Ventaneando sobre la petición de la actriz y modelo y reveló que es así como su primo lo deseaba; que su segunda pareja quedara sepultada junto a él.

"Cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo: 'Yo no reconozco a otra prima que no sea Anel, si ella quiere quedar ahí, ahí se queda", compartió Micha Ortiz ante las cámaras del vespertino de TV Azteca.

Por otro lado, Malicha también se refirió a la decisión de un juez en el tribunal mexicano que dictaminó a Anel, la madre de José Joel y Marysol Sosa, como la heredera universal y celebró que haya sido ella la elegida.

"Es que mucha gente, no sólo yo como familia, sino mucha gente que conoció y convivió con Pepe [José José], que sabía cuál era su manera de ser, sabía la unión tan fuerte que había entre él y Anel, entonces era lo más correcto. Para mí fue lo más correcto", señaló.

Finalmente, la prima de José José lamentó el proceso de la familia del cantante para poder repartir sus restos entre Miami y Estados Unidos, explicando que fue un gran error que terminó pagándose con muchas consecuencias.

