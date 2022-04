"Su vida será increíble", RM, líder de BTS, conmueve a ARMY con especial mensaje a su yo del pasado

La agrupación surcoreana BTS, "Los chicos a prueba de balas", se encuentra llevando a cabo su nueva gira mundial "Permission to dance on stage". Hasta el momento han dado conciertos en Los Ángeles, California, Estados Unidos; en Seúl, Corea del Sur y recientemente, en Las Vegas, Nevada. Más fechas de este esperado tour se darán a conocer próximamente.

Los integrantes de Bangtan Sonyeondan no solo cantan sus grandes éxitos, nuevas canciones y realizan sus fantásticas coreografías, sino también logran tener una conexión muy especial con los asistentes a cada uno de sus conciertos, en los cuales RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, abren sus corazones y comparten con ARMY sus pensamientos más profundos, anécdotas de vida, lo que han tenido que enfrentar para llegar a donde están y mucho más.

La siguiente parada del tour "Permission to dance on stage" de BTS, fue la "Capital del entretenimiento mundial", Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con cuatro conciertos (todos sold out) en el Allegiant Stadium. En el segundo de estos shows, RM, líder de BTS, conmovió al fandom al compartir la historia de su primera viaje a Estados Unidos, cuando tenía 15 años de edad.

Kim Namjoon contó que en el 2009 viajó a USA junto con su familia. Su papá lo llevó a dar un tour abordo de un autobús, una actividad que muy aburrida para él.

"Fue un tour aburrido, como 40 personas en el bus, luego ir a un lugar y parar, tomar una sesión de fotos por una hora, ir a un lugar, parar, ir de compras, algo de comida en un restaurante, fue un tour aburrido".

La última parada de aquel tour fue Las Vegas, llamando mucho su atención, las luces de la ciudad, las caras de las personas, "yo estaba como: 'bien, cuando crezca y gane algo de dinero, definitivamente volveré y disfrutaré del ambiente de Las Vegas'".

Sorprendió a ARMY, al confesar que cuando tenía 15 años de edad, estaba pensando en dejar la música y solo volver a estudiar en la escuela secundaria, "así que nunca pensé que volvería con esta increíble etapa, con todos mis encantadores amigos".

Unos años después de aquel primer viaje a Estados Unidos, RM regresó a Las Vegas como uno de los mejores raperos de la industria musical, y como integrante de BTS, una de las mejores bandas musicales de todos los tiempos. "Gracias por hacer mi experiencia en Las Vegas y esta noche, es realmente especial". Asimismo, el Idol tuvo un mensaje para su yo del pasado:

Quiero decirle al pequeño Namjoon, de 15 años, que su vida y su próximo viaje a Las Vegas será increíble, te amo.

Las palabras del rapero, compositor y productor musical, han servido de ejemplo para sus millones de fans. Asimismo, lo han felicitado por todo lo que ha logrado a base de mucho esfuerzo. "Estoy tan orgullosa del Nam de hace 15 los y del que está aquí parado contando su historia".