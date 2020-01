Subastan micrófonos de BTS por más de 83 mil dólares

Siete micrófonos que los integrantes de BTS usaron durante las giras "Love Yourself" y su extensión "Lover Yourself: Speak Yourself", se vendieron por 83 mil 200 dólares el pasado viernes 24 de enero en la subasta anual que se celebra durante la semana de los premios Grammy.

Los micrófonos autografiados por los Idols (los primeros artículos autorizados por BTS en ser subastados), superaron con creces su estimación previa a la subasta de entre 10 mil y 20 mil dólares, de acuerdo con información de la casa de subastas privada Julien’s Auctions; cabe recordar que esta noche Bangtan estará en el escenario de los Premios Grammy.

Con Aerosmith, galardonados con el homenaje anual de la Persona del Año de MusiCares de este año, la banda también contribuyó con artículos para la subasta, incluido el micrófono Shure SM58 autografiado de Steven Tyler, así como el soporte de micrófono blanco cubierto con bufandas que alcanzó 7 mil 680 de dólares en la subasta. Una guitarra autografiada de Joe Perry Gibson Les Paul Signature también se vendió por 7 mil 680 dólares.

Un reloj de edición limitada hecho con el cuero de una de las correas de guitarra de Tom Petty, y grabado con "hecho con cuero donado por Tom Petty", también fue obtenido por algún coleccionista.

Otros artículos notables incluyeron la obra de arte que Halsey hizo en vivo durante su actuación de Saturday Night Live, una pandereta usada en el escenario firmada por Stevie Nicks y el ukelele de Eddie Vedder blandido con dibujos del cantante.

Todos los ingresos de la subasta de Julien’s Auctions beneficiaron al programa MusiCares de la Academia de Grabación que proporciona recursos de salud, financieros y de rehabilitación a personas de la música en tiempos de necesidad.