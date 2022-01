"Sucedió todo muy rápido", el mensaje que escribió la mamá de Héctor Suárez Gomís antes de morir

Externó que sus padres le enseñaron a su hermana Julieta y a él, no darle la espalda a ningún sentimiento, "a ninguna emoción y hoy estamos conviviendo con esta nueva y dolorosa emoción. Gracias a todos los que se han hecho presentes en estos días. Papá, mamá, los amo de manera absoluta. ¡Gracias por ser mis papás! ❤️".

En aquel pedazo de papel, la señora Josefina Gomís Iniesta trató de escribir: "no puedo respirar".

Me acerqué a ella, la tomé entre mis brazos y dos o tres segundos después, dejó de respirar.

Posteriormente, tomó una pequeña libreta, una pluma y se la dio a su madre "para que escribiera lo que me quería decir". Pepita Gomís de inmediato empezó a escribir y no terminó , porque la pluma cayó de su mano. "Bajó su brazo derecho a la altura de sus piernas, recargó su cabeza en el sillón, la inclinó hacia su lado derecho y pensé que iba a toser".

Mami, no te fuerces, no trates de hablar, Mari ya está llamando a la compañía que te trajo el tanque de oxígeno el mes pasado, en cuanto llegue te vas a sentir mejor.

Le preguntó si quería ser llevada a un nosocomio; negó con la cabeza y con su dedo, "claramente le leí en sus labios: 'hospitales no'". Estas fueron las últimas palabras de Héctor Suárez Gomís a su mamá :

El comediante recuerda que durante esos seis minutos, su progenitora lo tomó de la mano y en un tono muy bajito y entrecortado le dijo: "nene, gracias por estar aquí". De acuerdo con su relato, la respiración de Pepita "se oía como si tuviera una pequeña flema atorada, trató de decirme más cosas que no se entendían".

Francisco Inzunza

