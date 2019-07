Suegra de Edwin Luna revela el oscuro pasado de Kimberly Flores

Becky Colombani, mamá de la modelo guatemalteca Kimberly Flores (esposa del cantante Edwin Luna), ha hecho unas sorprendentes revelaciones sobre su propia hija a quien la califica como manipuladora, mentirosa y malcriada. Así mismo aseguró que solo está con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey por dinero.

En una entrevista con la revista TVNotas, la señora Becky Colombani aseguró que su hija Kimberly Flores conoció al cantante Edwin Luna cuando ella era edecán: "esas chicas que las presentan con unos y otros, y se las llevan a beber y a hacer barbaridades, ya te imaginarás cuáles". La suegra del vocalista de La Trakalosa de Monterrey manifestó que no entiende por qué su hija dice que es modelo, si no la secundaria terminó.

"Yo no tengo nada en contra de ella, ¡es mi hija!, pero tampoco quiero que mienta. A Kimberly nunca le gustó que yo fuera tan estricta, pero quería algo bueno para su vida. Ella dice que es modelo, pero ni la secundaria terminó, se quedó en segundo año. Yo me fui a Estados Unidos y se la encargué a mi mamá y a mi hermana, pero se escapaba para irse a la calle; se la pasaba en los clubes. Y cuando cumplió 17 años, me dio un gran golpe, me salió con que estaba embarazada. ¿Tú sabes lo que yo sentí?, fue algo muy duro para mi corazón, ¡ella todavía era una niña!", contó en la entrevista con TVNotas.

Supuestamente Kimberly Flores no está enamorada de Edwin Luna y solo permanece a su lado por interés: "tampoco es tonta conozco a Kimberly y a ella le gustan los hombres altos y morenos. Edwin tiene plata, pero estoy segura de que si no fuera así, le daría asco, porque no quiere a los enanos. La ambición de mi hija es muy fuerte, tanto así que se la pasa pegada a Edwin para cuidarlo".

Además de asegurar que nunca se ha preocupado de su primer hijo y que nació con autismo porque "durante todo su embarazo se la pasó en la calle bebiendo", manifestó que Kimberly Flores destruyó el matrimonio de Edwin Luna con Alma Cero.

Becky Colombani recalcó que aunque su hija no ama a Edwin Luna, lo cuida para que no llegue otra mujer como ella lo hizo cuando el cantante estaba con Alma Cero.

Qué más quisiera que hablar con la señora y pedirle disculpas, porque mi hija le rompió el matrimonio.

En junio pasado Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron por lo civil en una sencilla ceremonia en Monterrey, Nuevo León. Será el próximo sábado 27 de julio cuando se lleve a cabo la boda religiosa. A unos días de la boda la señora Becky manda el siguiente mensaje al cantante: