Suegra del actor Gabriel Soto, sale en su defensa (VIDEO)

La mamá de Geraldine Bazán, esposa de Gabriel Soto, quien fuera involucrado en la demanda de Julián Gil contra Marjorie de Sousa para que se lleve a cabo una prueba de ADN del hijo de ambos actores, decidió romper el silencio y hablar sobre la incómoda situación que vive su yerno.

Listos para otro día de grabación @caerententacion #damianbecker #acting #work #soblessed @televisa Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 8:54 PDT

“Yo entiendo, soy abogada y entiendo por qué lo hicieron”.

“Es como la psicología al revés y sinceramente sí es muy triste cómo han manejado esta situación del lado de esa familia. Si este varón está haciendo esto es para demostrarles a todos ustedes (los medios) que es realmente pero qué pena que tenga que hacer eso para decir lo que ya sabe”, expresó Rosalba Ortiz.

La madre de la actriz Geraldine Bazán manifestó que los problemas entre Marjorie y Julián no es algo que los afecte:

“Yo no tengo nada qué aconsejarle a mi hija, ella sabe qué hacer, cómo proceder, a ellos no les afecta. A ellos no les afecta nada, ellos hacen su vida normal, atienden su vida normal”, comentó al programa Suelta la Sopa de Telemundo.

Gabriel Soto señaló hace unos días que no tiene nada qué ver con la situación que enfrentan Marjorie de Sousa y Julián Gil y que nunca hubo algo con la actriz.

“Que no me involucren en cosas que no me incumben, está más que clara esa situación. No nos hemos visto, no nos hemos hablado, todo lo que se ha manipulado ha sido una avalancha de información errónea”.

“Me han involucrado en una situación legal donde yo no tengo nada qué ver. Que los abogados se arreglen, evidentemente son temas delicados, pero estoy con la frente en alto sobre todo por mis hijas”, compartió el actor durante la presentación de la telenovela que protagoniza, Caer en tentación, estreno que quedó opacado con las preguntas sobre Marjorie y Julián Gil.

“Es una historia muy demandante esperemos que todos caigan en tentación con nosotros y les guste este proyecto”, señaló.

#damianbecker @caerententacion @televisa #work #soblessed. Gracias @enricobompani #styledbybompani Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 9:43 PDT

Confiado en la justicia mexicana. Así se encuentra Julián Gil luego de que le fijaran una pensión alimenticia menor a la “cifra astronómica” que pidió Marjorie de Sousa por el hijo que ambos procrearon, Matías Gil de Sousa, nacido en enero pasado.

En una publicación en sus redes sociales que posteriormente borró, expresó:

“No es un premio ni un trofeo, es el resultado de meses de abuso e injusticias”.

Así comienza el mensaje que subió Julián Gil a sus redes sociales donde, acompañado de una imagen de la demanda, aseguró: "De la 'cifra astronómica' que se pretendió en un comienzo, se me fijó una cantidad menor de pensión alimenticia para mi hijo Matías".

El resto del mensaje cita lo siguiente:

“He luchado por los derechos de mi hijo y míos, y hoy se empieza a hacer justicia. Esperamos y seguimos confiando en la justicia mexicana para que se resuelva el tema que tiene que ver con la convivencia sana que pido para poder ver a Matías. Espero todo se resuelva pronto y poder compartir con él lo antes posible. Terminando así este caso civil. Y esperado la entrevista a la abogada mintiendo y sus próximos movimientos para tratar de seguir manchando mi imagen. Justicia”.

Y ante el escándalo, Marjorie se ha mostrado tranquila en la playa junto a Matías.