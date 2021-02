"Sueño con enamorarme de un fan": confiesa Martha Higareda, y casi evidencia a Aislinn Derbez

La actriz Martha Higareda causó una sorpresa, al revelar a Yordi Rosado que una de sus más grandes fantasías es algún día enamorarse de un fan .

Sin duda Martha Higareda es una de las actrice más famosas de México, y con una carrera muy respetada y una belleza excepcional, es normal que detrás de ella haya una lista de personas esperando acercarse a ella para conquistar su corazón.

Ahora ellos podrían tener una esperanza, pues la misma Martha Higareda confesó que, aunque no se ha dado el caso, algún día le encantaría enamorarse de alguno de sus fanáticos.

Fue en uno de los episodios de ‘De todo un mucho’, el podcast que Yordi Rosado y Martha Higareda conducen juntos, que la revelación salió al aire, creando en el comediante una visible sorpresa.

Sucedió cuando los dos se encontraban hablando acerca de sus películas de amor favoritas, en las que mencionaron algunas como ‘La boda de mi mejor amigo’, ‘Cómo perder a un chico en 10 días’, entre otras.

Fue cuando Yordi Rosado mencionó ‘Un lugar llamado Nothing Hill’, donde en Julia Roberts interpreta a una famosa actriz, y Hugh Grant a un hombre común que tras un encuentro con ella intenta enamorarla. De esta, el conductor mencionó la frase que la actriz dice al final de la película: “Soy solo una mujer enamorada de un chico”.

Ante esto, Martha Higareda hizo una peculiar confesión que dejó a muchos impactados: la actriz sueña con un día enamorarse de un fan como Julia Roberts lo hizo en la película.

“Una de mis fantasías así soñadoras de mi vida es enamorarme de un fan. No sé, como que de esas veces que lo pienso. Es una tontería, una fantasía… O quién sabe”.

La actriz mencionó que, aunque es uno de sus deseos, hasta ahora no ha pasado, ni ha tenido un acercamiento con algún fan que le llame la atención. Yordi Rosado le preguntó incluso, si suele leer los mensajes que le llegan en Instagram, pues ahí podría estar esa persona que busca. A esto, Martha Higareda respondió que sí, aunque a los más indecentes prefiere ignorarlos.

“Sí los checo, claro que sí (…) Pero luego también escriben ‘chichis pa’ la banda’, y pues esos no los contestó”, dijo entre risas. “Depende del mensaje, si me escriben algo así como padre, claro, les contesto muy padre y todo, pero no sé”.

‘Balconeó’ a Aislinn Derbez

Es sabida la gran amistad entre Martha Higareda y Aislinn Derbez. Sobre ella, y siguiendo con el mismo tema de conversación, la actriz de ‘Código abierto’ casi habla de más, al revelar que su amiga sí ha tenido su intercambio de mensajes con seguidores.

“Estábamos platicando de eso Aislinn y yo, y ella me dijo, ‘creo que hay una persona que, sabes, como que…’ Ella tiene una historia ahí que no puedo compartir porque es una historia de ella”, interrumpió lo que decía ella misma para evitar evidenciar a la mayor de los Derbez en medio del podcast.

